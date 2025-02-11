13:20
USD 87.45
EUR 90.27
RUB 0.90
Экономика

Реформа ЭТТН: Минэкономики рассматривает предложения предпринимателей

Министерство экономики напоминает о разработке проекта постановления кабинета министров в сфере налогообложения, направленного на упрощение применения электронных товаротранспортных накладных при обороте товаров в стране. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проект постановления предусматривает ряд ключевых изменений.

Полное применение ЭТТН для подакцизных товаров, лекарств и медизделий:

  • Электронные товаротранспортные накладные станут обязательными для всех этапов оборота следующих подакцизных товаров: горюче-смазочные материалы, алкогольная продукция, табачная продукция и сахаросодержащие напитки.
  • Также обязательное применение ЭТТН распространится на лекарственные средства и медицинские изделия.
  • Для предпринимателей, зарегистрированных по пониженным ставкам единого налога, и налогоплательщиков, работающих в зоне торговли с особым режимом, предусмотрено поэтапное внедрение ЭТТН для сахаросодержащих напитков.

Обязательное оформление ЭТТН для остальных товаров:

  • Производители, импортеры, крупные поставщики и дистрибьюторы обязаны оформлять ЭТТН при поставках всех остальных товаров субъектам предпринимательства, зарегистрированным по пониженным ставкам единого налога (0 процентов, 0,1 процента, 0,5 процента и 1 процент), а также налогоплательщикам, работающим в зоне торговли с особым режимом.
  • Дальнейшая реализация товаров покупателям может осуществляться по выбору налогоплательщика с оформлением бумажного или электронного счета-фактуры. Электронный счет-фактура предоставляет покупателю право на вычет.
  • Если товары реализуются субъектами, ведущими деятельность на территории рынков, в адрес других субъектов, то поставка осуществляется с оформлением бумажного либо электронного счета-фактуры по выбору налогоплательщика.
  • При реализации товаров населению применяется контрольно-кассовая машина.

6 февраля 2025 года на площадке Минэкономики состоялось очередное заседание, в рамках которого прошло обсуждение проекта постановления. Встреча объединила представителей бизнес-сообщества и государственных органов.

В ходе встречи представители бизнеса высказали свои предложения и замечания к проекту постановления. Основные предложения касались технической доработки системы ЭТТН для более удобного и эффективного использования.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/319541/
просмотров: 286
Версия для печати
Материалы по теме
Проблему ЭТТН налоговики обсудили с представителями мебельного производства
Кыргызстан и S&P обсудили присвоение стране суверенного кредитного рейтинга
Кыргызстан борется за беспошлинный порог в 200 евро для онлайн-покупок
Минэкономики хочет поднять уставной капитал криптобирж до 10 миллиардов сомов
ГНС запустит пилотный проект по интеграции контрольно-кассовых машин с ЭТТН
ГНС интегрирует учетные системы с ЭТТН и ЭСФ: что это значит для бизнеса
В 2024 году Минэконом заплатил 31 миллион сомов рейтинговым агентствам
Бюрократия и потеря товарооборота. Бизнесмены и власть обсудили проблему ЭТТН
Упрощенное внедрение ЭТТН: что предлагает Министерство экономики и коммерции
Захлебнулись в бумагах. Внедрение системы ЭТТН обсудили бизнес и чиновники
Популярные новости
Рубль и&nbsp;тенге продолжают расти, доллар стабилен. Курсы валюты на&nbsp;7&nbsp;февраля Рубль и тенге продолжают расти, доллар стабилен. Курсы валюты на 7 февраля
Сом подешевел ко&nbsp;всем основным валютам, кроме доллара. Курс на&nbsp;10&nbsp;февраля Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 10 февраля
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;8&nbsp;февраля. Как изменились цены за&nbsp;неделю Продуктовая корзина Бишкека на 8 февраля. Как изменились цены за неделю
Курсы валют в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;10&nbsp;февраля Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 10 февраля
Бизнес
Изобильные урожаи с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Изобильные урожаи с «Оптима Банком»
Делайте переводы в&nbsp;&laquo;Юнистрим&raquo; и&nbsp;получите шанс выиграть автомобиль и&nbsp;ценные призы Делайте переводы в «Юнистрим» и получите шанс выиграть автомобиль и ценные призы
Три дня до&nbsp;судьбоносного розыгрыша: 10&nbsp;миллионов сомов могут стать вашими! Три дня до судьбоносного розыгрыша: 10 миллионов сомов могут стать вашими!
Откройте для себя Таиланд с&nbsp;&laquo;MEGA ЭЛКАРТ&raquo;! Успейте принять участие в&nbsp;акции! Откройте для себя Таиланд с «MEGA ЭЛКАРТ»! Успейте принять участие в акции!
11 февраля, вторник
12:51
Почему в КР нет обязательной страховки банковских переводов. Ответ Госфиннадзора Почему в КР нет обязательной страховки банковских перев...
12:42
Кыргызстан уделит особое внимание усилению миротворчества в ОДКБ — глава МИД
12:24
Реформа ЭТТН: Минэкономики рассматривает предложения предпринимателей
12:14
Законопроект о СМИ одобрил в первом чтении один из комитетов Жогорку Кенеша
12:00
От автобусов до броневиков. В КР начали производство отечественной бронетехники