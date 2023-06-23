04:07
USD 89.09
EUR 98.53
RUB 0.99
Экономика

Кыргызфармации выделили 1 миллиард сомов

Кыргызфармации выделили 1 миллиард сомов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что средства выделены «в целях обеспечения централизованных закупок лекарственных средств и медицинских изделий согласно распоряжению кабинета министров».

Напомним, в середине июня президент Садыр Жапаров раскритиковал Минфин и Минздрав, что для ГП «Кыргызфармация» не выделены средства из бюджета для полноценной работы и заключения новых контрактов с заводами-производителями.

Государственное предприятие «Кыргызфармация» при Министерстве здравоохранения создано 31 марта.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/268793/
просмотров: 4320
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане проведут территориальную реформу в городах и айыльных аймаках
Кто стал человеком 2023 года в Кыргызстане? Мнение жителей страны
Кыргызстан ратифицировал протокол о миротворческой деятельности ОДКБ. О чем он
За доблестный труд. Садыр Жапаров наградил отличившихся кыргызстанцев
В 2023 году таможенные сборы достигнут рекордных показателей — Садыр Жапаров
Садыр Жапаров призвал кыргызстанцев не обманывать иностранных инвесторов
Садыр Жапаров принял участие в неформальной встрече лидеров СНГ в России
Наш Садыр ата. Знахарь посвятил президенту стихотворение
92 тысячи 795 километров. Куда и как часто летал Садыр Жапаров в 2023 году
Садыр Жапаров выступил на Высшем Евразийском совете. Главное из заявлений
Популярные новости
Невеселый прогноз. В&nbsp;2024 году продолжится рост цен на&nbsp;все Невеселый прогноз. В 2024 году продолжится рост цен на все
Валютный прогноз&nbsp;&mdash; 2024. Какими будут курсы доллара, рубля и&nbsp;тенге Валютный прогноз — 2024. Какими будут курсы доллара, рубля и тенге
Цены в&nbsp;Кыргызстане. Что за&nbsp;год подорожало больше всего Цены в Кыргызстане. Что за год подорожало больше всего
С&nbsp;начала года курсы валюты в&nbsp;Кыргызстане остаются стабильными С начала года курсы валюты в Кыргызстане остаются стабильными
Бизнес
Новогодние каникулы с&nbsp;MegaPay Новогодние каникулы с MegaPay
&laquo;7&nbsp;АТА&raquo; (&laquo;Жети Ата&raquo;) сближает поколения «7 АТА» («Жети Ата») сближает поколения
Новый уровень комфортного зимнего отдыха от&nbsp;MEGA Новый уровень комфортного зимнего отдыха от MEGA
Все дома в&nbsp;Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к&nbsp;интернету и&nbsp;кабельному&nbsp;ТВ Все дома в Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к интернету и кабельному ТВ
6 января, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 января, пятница
22:53
«Тетрис» покорен. Американский подросток первым в истории прошел игру до конца
22:00
Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 января: будет солнечно
19:30
Почти 32 миллиона рублей зарплаты вернули кыргызстанским мигрантам в России
19:00
Афиша Бишкека на выходные: детские спектакли, рождественский концерт и выставки