Кыргызфармации выделили 1 миллиард сомов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что средства выделены «в целях обеспечения централизованных закупок лекарственных средств и медицинских изделий согласно распоряжению кабинета министров».

Напомним, в середине июня президент Садыр Жапаров раскритиковал Минфин и Минздрав, что для ГП «Кыргызфармация» не выделены средства из бюджета для полноценной работы и заключения новых контрактов с заводами-производителями.

Государственное предприятие «Кыргызфармация» при Министерстве здравоохранения создано 31 марта.