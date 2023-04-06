02:08
USD 89.32
EUR 96.64
RUB 1.00
Экономика

За десять дней нашли 287 владельцев элиток, которые не платят налог на имущество

Во время камеральной проверки в Бишкеке и Аламединском районе Чуйской области проверили жителей ВИП-городков на предмет уплаты налога на недвижимое имущество. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

В течение 10 дней проверкой охвачено 799 жилых домов. По итогам у 287 владельцев выявлен факт неуплаты налога на имущество на сумму более 3,5 миллиона сомов, из них 109 — на жилое здание, 178 — на придомовой участок.

Владельцы имущества уже оплатили в бюджет более 1 миллиона сомов.

Напомним, ежегодно до 1 сентября необходимо уплатить налог на жилое имущество и налог на придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки.

В соответствии с законом, если владелец не уплатил налог в срок, он будет вынужден, кроме основной суммы налогового обязательства, заплатить административный штраф, а также пеню за каждый день просрочки.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/262667/
просмотров: 14232
Версия для печати
Материалы по теме
Налог на имущество. Как и где посчитать сумму, которую нужно уплатить
Оплатить налог на авто, жилье и участки нужно до 1 сентября — Налоговая служба
Мэрия Бишкека изучает вопрос повышения налога на имущество
Цифра дня. 2,2 миллиарда сомов налога на имущество собрали с начала 2022 года
В ГНС рассказали, кто освобожден от налога на имущество
С сентября налоговики будут проверять уплату транспортного налога
Налоги на авто и жилье можно посчитать онлайн. Работает обновленный калькулятор
Налоговики в Кыргызстане будут работать в праздничные и выходные дни
В Кыргызстане хотят отменить предоставление информрасчета налога на имущество
Популярные новости
Когда платить налоги и&nbsp;сдавать отчеты. Календарь на&nbsp;2024 год от&nbsp;Налоговой службы Когда платить налоги и сдавать отчеты. Календарь на 2024 год от Налоговой службы
Газовый проект. Кыргызстан выиграл в&nbsp;международном арбитраже у&nbsp;Казахстана Газовый проект. Кыргызстан выиграл в международном арбитраже у Казахстана
Перепись населения. Сколько мигрантов насчитал Нацстатком Перепись населения. Сколько мигрантов насчитал Нацстатком
Власти и&nbsp;бизнес Кыргызстана договорились не&nbsp;повышать цены на&nbsp;хлеб Власти и бизнес Кыргызстана договорились не повышать цены на хлеб
Бизнес
Удобно и&nbsp;просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay
Бесплатный способ перевода денег из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан Бесплатный способ перевода денег из России в Кыргызстан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; проводит работы для бесперебойной подачи газа в&nbsp;Оше «Газпром Кыргызстан» проводит работы для бесперебойной подачи газа в Оше
&laquo;Банк Компаньон&raquo; дарит денежные призы «Банк Компаньон» дарит денежные призы
2 февраля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
1 февраля, четверг
23:45
В WhatsApp на iOS можно будет входить в аккаунты без пароля
23:14
В Астане из атриума Национального музея убрали памятник Нурсултану Назарбаеву
22:45
В Москве кыргызстанец разбросал на улице пятитысячные купюры и снял это на видео
22:22
Акылбек Жапаров встретился с премьер-министром Казахстана. Что обсуждали
22:00
Если отключили свет. Телефоны энергетиков по Бишкеку и областям Кыргызстана