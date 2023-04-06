За десять дней нашли 287 владельцев элиток, которые не платят налог на имущество

Во время камеральной проверки в Бишкеке и Аламединском районе Чуйской области проверили жителей ВИП-городков на предмет уплаты налога на недвижимое имущество. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

В течение 10 дней проверкой охвачено 799 жилых домов. По итогам у 287 владельцев выявлен факт неуплаты налога на имущество на сумму более 3,5 миллиона сомов, из них 109 — на жилое здание, 178 — на придомовой участок.

Владельцы имущества уже оплатили в бюджет более 1 миллиона сомов.

Напомним, ежегодно до 1 сентября необходимо уплатить налог на жилое имущество и налог на придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки.

В соответствии с законом, если владелец не уплатил налог в срок, он будет вынужден, кроме основной суммы налогового обязательства, заплатить административный штраф, а также пеню за каждый день просрочки.