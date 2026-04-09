Застройщики в Кыргызстане не хотят платить налог на квартиры без техпаспорта

Налоговая служба и строительный бизнес пытаются найти компромисс в вопросе уплаты налога на имущество в домах, которые фактически заселены, но юридически не введены в эксплуатацию. Проблема обсуждалась в ходе встречи главы ГНС Алмамбета Шыкмаматова с представителями отрасли.

Представители строительных компаний обратили внимание на правовую коллизию. По закону налог должен платить собственник или пользователь. В реальности сотни домов по всей стране, особенно вдоль Южной магистрали Бишкека, заселены на 100 процентов, люди живут в квартирах по 5-10 лет на основании договоров долевого участия, но дома не сданы в эксплуатацию.

Так как техпаспорта на граждан не оформлены, юридическим собственником здания остается строительная компания. В итоге Налоговая служба требует уплаты налога на имущество именно с застройщиков, что оборачивается для компаний огромными финансовыми обязательствами.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация, когда люди годами живут в домах без техпаспортов, часто создается умышленно.

«Почему Налоговая служба должна иметь проблемы с бюджетом из-за вопросов ввода в эксплуатацию? Это требования по линии Минстроя, которые вы должны совершенствовать», — заявили в ГНС.

Налоговики также напомнили о рисках для самих жильцов таких «серых» домов.

Если гражданин фактически владеет квартирой 10 лет, но не имеет техпаспорта, юридически срок его владения равен нулю и при будущей продаже он не сможет воспользоваться льготой и будет обязан уплатить подоходный налог с разницы в стоимости.

Руководство службы предложило застройщикам в этом году оплатить налог самостоятельно. Параллельно ГНС совместно с межведомственной рабочей группой обязуется проработать четкий юридический механизм на будущее.