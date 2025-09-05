Вице-премьер Британии ушла в отставку: она недоплатила налог на покупку квартиры

Анджела Рейнер объявила о своей отставке со всех постов из-за скандала с недоплатой налога при покупке недвижимости. Об этом пишет DW.

Политик Лейбористской партии, считавшаяся надеждой левого крыла, признала, что заплатила слишком мало налога на приобретение жилья.

После того как разгорелся скандал, Рейнер сама обратилась с просьбой провести расследование. Комиссия пришла к выводу, что вице-премьер нарушила стандарты поведения для членов правительства.

«Я беру на себя полную ответственность за эту ошибку», — написала она в письме об отставке премьер-министру Киру Стармеру.

Рейнер отметила, что при расчете налога полагалась на совет, который впоследствии оказался неверным.

Выгодоприобретатель кризиса — правый популист Найджел Фарадж, лидер Reform UK. Рейнер считалась знаковой фигурой левого крыла партии и надеждой для лейбористов, которые сейчас показывают не очень высокие результаты в общенациональных опросах. Популярность Reform UK, напротив, растет: в мае партия победила на местных выборах органов самоуправления.