00:04
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.07
Власть

Вице-премьер Британии ушла в отставку: она недоплатила налог на покупку квартиры

Анджела Рейнер объявила о своей отставке со всех постов из-за скандала с недоплатой налога при покупке недвижимости. Об этом пишет DW.

Политик Лейбористской партии, считавшаяся надеждой левого крыла, признала, что заплатила слишком мало налога на приобретение жилья.

После того как разгорелся скандал, Рейнер сама обратилась с просьбой провести расследование. Комиссия пришла к выводу, что вице-премьер нарушила стандарты поведения для членов правительства.

«Я беру на себя полную ответственность за эту ошибку», — написала она в письме об отставке премьер-министру Киру Стармеру.

Рейнер отметила, что при расчете налога полагалась на совет, который впоследствии оказался неверным.

Выгодоприобретатель кризиса — правый популист Найджел Фарадж, лидер Reform UK. Рейнер считалась знаковой фигурой левого крыла партии и надеждой для лейбористов, которые сейчас показывают не очень высокие результаты в общенациональных опросах. Популярность Reform UK, напротив, растет: в мае партия победила на местных выборах органов самоуправления.
Ссылка: https://24.kg/vlast/342446/
просмотров: 322
Версия для печати
Материалы по теме
В «Кабинете налогоплательщика» появятся данные о начислении налога на имущество
Пять способов оплатить налог на недвижимость назвала ГНС Кыргызстана
Пенсионеры в КР освобождены от уплаты налога на приусадебные участки
Извещения о налоге на жилые дома и придомовые участки направят до 1 августа
Новую ставку налога на жилье утвердили в Бишкеке
Налог на имущество. Важные изменения, которые действуют с начала 2025 года
Депутат просит ГНС устранить неразбериху в своей базе. Много жалоб от граждан
ГНС напоминает, что налоги на имущество нужно уплатить до 1 сентября
С начала 2024 года собрали 2,1 миллиарда сомов налога на имущество в Кыргызстане
Налог на имущество. Как и где посчитать сумму, которую нужно уплатить
Популярные новости
Плохой пиар мэра Бишкека Плохой пиар мэра Бишкека
Если воды не&nbsp;будет&nbsp;&mdash; посадим. Камчыбек Ташиев пригрозил главе айыл окмоту Если воды не будет — посадим. Камчыбек Ташиев пригрозил главе айыл окмоту
Акылбек Жапаров ответил Медеру Алиеву: Иногда лучше жевать, чем говорить Акылбек Жапаров ответил Медеру Алиеву: Иногда лучше жевать, чем говорить
Дастан Бекешев озвучил предложения к&nbsp;законопроекту о&nbsp;реновации Дастан Бекешев озвучил предложения к законопроекту о реновации
Бизнес
На&nbsp;память о&nbsp;лете: как прошли киновечера Beeline на&nbsp;Иссык-Куле На память о лете: как прошли киновечера Beeline на Иссык-Куле
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает онлайн-кредит для&nbsp;ИП в&nbsp;приложении Optima24 «Оптима Банк» запускает онлайн-кредит для ИП в приложении Optima24
КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение
Все &laquo;под ключ&raquo;: как &laquo;Т-Мобайл&raquo; оформляет симки иностранцам Все «под ключ»: как «Т-Мобайл» оформляет симки иностранцам
5 сентября, пятница
23:38
В Сети появились фото макетов Samsung Galaxy S26, S26 Edge и S26 Ultra В Сети появились фото макетов Samsung Galaxy S26, S26 E...
23:14
Вице-премьер Британии ушла в отставку: она недоплатила налог на покупку квартиры
23:02
Садыр Жапаров осмотрел детский оздоровительный центр «Улан» на Иссык-Куле
22:47
Акылбек Мураталиев назначен главным редактором киностудии «Кыргызфильм»
22:46
Актрисе Аглае Тарасовой не стали назначать домашний арест