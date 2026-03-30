Это крайняя мера. ГНС объяснила, как будут списывать долги со счетов граждан

Принудительное списание налоговой задолженности с банковских счетов граждан станет крайней стадией взыскания для тех, кто проигнорировал официальные извещения и СМС-уведомления. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя ГНС Мирлан Рахманов.

Мирлан Рахманов

По его словам, с этого года данная мера распространяется на физических лиц, имеющих задолженность по двум основным видам обязательств: налогу на имущество и подоходному налогу. При этом налоговые обязательства по имуществу возникают только при превышении установленных норм площади. Например, налог начисляется на квартиры площадью более 80 квадратных метров и жилые и дачные дома площадью свыше 150 квадратных метров.

Процедура взыскания строго регламентирована и включает следующие этапы:

Направление извещения о появлении налогового обязательства.

Рассылка СМС-сообщений на мобильные телефоны налогоплательщиков.

У гражданина есть ровно месяц, чтобы оплатить налог удобным способом или обжаловать начисление.

Если в течение месяца оплата не поступила, ГНС направляет требование в банк, который списывает сумму долга при наличии счета.

Мирлан Рахманов подчеркнул, что Налоговая служба по-прежнему соблюдает банковскую тайну и не видит остатков на счетах или движений средств — банк лишь исполняет требование при наличии счета. По его словам, внедряемый механизм будет удобен как налогоплательщикам, так и самому ведомству.

Многие граждане из-за забывчивости или нехватки времени не платят налоги вовремя, в результате чего пени вырастают в разы, и зачастую сами просят налоговиков: «Почему бы вам просто не списывать эти суммы автоматически?»

Кроме того, новая мера позволит радикально сократить бюрократическую цепочку: если раньше для взыскания просроченных платежей приходилось задействовать суды, судебных исполнителей и почтовую службу, то теперь процесс станет прямым и оперативным.

На сегодня задолженность перед ГНС имеют более 435 тысяч граждан, у многих из которых пени из-за несвоевременной оплаты выросли в два-три раза.

Напомним, на прошлой неделе Министерство экономики и коммерции вынесло на общественное обсуждение проект постановления кабинета министров о внесении изменений в порядок взыскания налоговой задолженности. Документ предусматривает внедрение механизма автоматического списания задолженности с банковских счетов налогоплательщиков. Речь о признанной задолженности — не оспоренной либо подтвержденной по итогам судебных разбирательств.