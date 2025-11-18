Порядок начисления имущественного налога изменен, напоминает Налоговая служба

Порядок начисления имущественного налога в Кыргызстане изменен, напоминает Налоговая служба. Согласно внесенным в Налоговый кодекс поправкам, с 29 октября действуют новые правила, это связано с переходом на автоматическое начисление налога.

Изменены правила расчета и ставки имущественного налога, отменено требование подавать информационные расчеты по земле населенных пунктов, участкам несельскохозяйственного назначения, нежилым зданиям, помещениям и сооружениям.

Теперь имущественный налог объединен в три категории:

налог на жилой объект имущества — жилищные помещения и приусадебные, придомовые или садово-огородные участки;

налог на нежилой объект имущества — нежилые здания, помещения, сооружения и участки населенных пунктов и земель несельскохозяйственного назначения;

налог на земельный участок сельскохозяйственного назначения.

Как отметили в ведомстве, для пенсионеров сохранена льгота на придомовые, приусадебные и садово-огородные участки.