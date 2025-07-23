Пять способов оплатить налог на недвижимость назвала ГНС Кыргызстана

Налогоплательщикам в Кыргызстане доступны разные способы оплаты налога на недвижимость. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник управления контроля за взысканием задолженности Налоговой службы Азамат Пазылов.

По его словам, есть несколько онлайн-сервисов для расчета суммы налога и уплаты:

«Личный кабинет налогоплательщика»;

мобильное приложение Salyk.kg.

«Для этого не потребуется никуда идти, можно оплатить по QR-коду или банковской картой. Можно также обратиться в банковское учреждение или в почтовое отделение для уплаты налога. Для этого нужны паспорт и код единицы недвижимого имущества (ЕНИ). Там произведут авторасчет, назовут сумму и выдадут код оплаты. И пятый способ для тех, кто больше всего доверяет территориальному налоговому органу, — достаточно прийти только с паспортом, вся база у нас есть, найдем ваше имущество и поможем рассчитать сумму налога. Это займет буквально пару минут», — сказал Азамат Пазылов.

Напомним, до 1 сентября необходимо уплатить: