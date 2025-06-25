Новую ставку налога на жилье утвердили в Бишкеке

Бишкекский городской кенеш утвердил новую ставку налога на жилье. Решение принято сегодня на очередной сессии БГК.

Ранее сообщалось, что ставки налога на жилую недвижимость варьировались в диапазоне от 25,2 до 63 сомов за квадратный метр и рассчитывались на основе базовой налоговой стоимости, которая зависела от рыночной цены на недвижимость.

Однако в связи с ежегодным ростом рыночной стоимости жилья из-за инфляции действующие ставки перестали соответствовать экономической ситуации. Поэтому было предложено ввести единую ставку в размере 75 сомов за 1 квадратный метр жилой площади.

Налогом не облагаются жилые и дачные дома площадью до 150 квадратных метров, а также квартиры площадью до 80 квадратов.

Проект постановления принят без обсуждения, поскольку его ранее обсудили на постоянной комиссии БГК.