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Общество

Извещения о налоге на жилые дома и придомовые участки направят до 1 августа

Извещения о налоге на жилые дома и придомовые участки направят в личные кабинеты налогоплательщиков до 1 августа. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник управления контроля за взысканием задолженности Государственной налоговой службы Азамат Пазылов.

Напомним, до 1 сентября необходимо уплатить:

  • налог на жилые дома, квартиры (не используемые для предпринимательской деятельности);
  • налог на придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки.

По словам Азамата Пазылова, уплата налога на имущество — первый вклад населения в развитие страны и понимание сути налогов.

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«Плательщиком является каждый субъект, у которого зарегистрирован объект имущества (земельный участок, жилой дом, дача, квартира и так далее). В настоящее время Налоговая служба владеет полной базой о наличии объектов имущества у наших граждан. В рамках дебюрократизации информационные расчеты по недвижимости отменены. Теперь расчет налога на имущество возложен на налоговый орган», — сказал он.

Он отметил, что за 30 дней до срока уплаты должно быть отправлено извещение о начислении налога на имущество вместе с суммой.

«В рамках этого мы проводим автоматизацию своих систем, и к 1 августа во всех личных кабинетах налогоплательщиков появится начисленная сумма с возможностью уплаты там же. Есть возможность уплаты обязательств по QR-коду. Раньше, чтобы рассчитать налог на недвижимое имущество, приходилось учитывать разные коэффициенты (зональный, региональный), это все убрано. Местные/городские кенеши устанавливают ставку за один квадратный метр жилого объекта, она умножается на площадь и все. Например, Бишкекский городской кенеш утвердил ставку в 75 сомов за один квадратный метр. Умножаете на облагаемую площадь и получаете сумму вашего налога», — пояснил Азамат Пазылов.

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Он добавил, что в Бишкеке квартиры до 80 квадратных метров и дома до 150 квадратных метров освобождены от уплаты налогов.

Льгота предоставляется только на один объект имущества. При наличии двух и более объектов недвижимости за остальные нужно заплатить налог.

«Например, у вас две квартиры по 40 квадратных метров, а в совокупности 80 квадратов, на одну из них предусмотрена льгота, а за вторую оплачивается налог. Льгота дается не по площади двух объектов, а на один объект, не превышающий 80 квадратных метров. Выбор, за какой из двух объектов уплатить налог, за налогоплательщиком. Налоговая служба при направлении извещения изначально выбирает меньшую сумму», — отметил Азамат Пазылов.

В случае несвоевременной уплаты налога физическим лицам предусмотрен штраф в 1 тысячу сомов, юридическим лицам — 5 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337217/
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