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Экономика

В прошлом году Минтрансу выделено 22,2 миллиарда сомов из бюджета

Уточненный бюджет Министерства транспорта и коммуникаций КР на 2022 год составляет 22 миллиарда 229,6 миллиона сомов. Такие данные приводит Минфин.

В том числе текущий бюджет составил 3 миллиарда 198,7 миллиона сомов, выплаты по линии госинвестиций — 13 миллиардов 797,1 миллиона сомов и по статье «капитальные вложения» — 5 миллиардов 233,8 миллиона сомов.

«Деньги текущего бюджета направлены на средний (1 миллиард 438,7 миллиона сомов) и текущий (315,8 миллиона сомов) ремонт дорог, закупку битума (1 миллиард 505,4 миллиона сомов), а также зимнее и летнее содержание дорог (234,9 миллиона сомов). Кабинетом министров создан Дорожный фонд, поэтому с мая 2022-го финансирование мероприятий осуществляется Дорожным фондом», — рассказали в Минфине.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/256157/
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