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Экономика

Цифра дня. 165,8 миллиарда сомов налогов и страховых взносов поступило в бюджет

За десять месяцев 2022-го собрали 165 миллиардов 869,1 миллиона сомов налогов и страховых взносов. Такие данные приводит Налоговая служба.

По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 48,9 миллиарда сомов. В том числе собрали 125 миллиардов 287,2 миллиона сомов налогов и платежей. Это на 39 миллиардов 517 миллионов сомов (46,1 процента) больше, чем за аналогичный период 2021-го.

Страховых взносов в бюджет перечислили 40 миллиардов 581,9 миллиона сомов. В отличие от прошлого года, собрали на 9 миллиардов 434,2 миллиона сомов (30,3 процента) больше.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/250277/
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