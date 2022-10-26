Предприниматели Баткенской области получили кредиты на 217,27 миллиона сомов

Предприниматели Баткенской области получили льготные кредиты на 217 миллионов 270 тысяч сомов. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

Всего выдали 305 займов через представительства ОАО «Айыл банк».

В Минфине напомнили, что для развития Баткенской области и оказания государственной поддержки населению распоряжением кабинета министров утвержден проект по льготному финансированию бизнеса региона. В рамках проекта кредиты предоставят физическим лицам, субъектам малого и среднего бизнеса, работающим в приграничных населенных пунктах Баткенской области.

Кредиты можно получить для развития сельского хозяйства, производства и переработки сельхозпродукции, промышленности, туризма, транспорта, экспортно ориентированных и импортозамещающих предприятий, торгово-логистических центров и овощных хранилищ, инновационной деятельности, производства защитных медицинских средств и средств индивидуальной защиты, торговли, сферы услуг, образования, информационных технологий.