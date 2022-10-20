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Экономика
Сюжет: Приграничные конфликты

Помощь Баткену. Пострадавшим списано кредитов на 13,5 миллиона сомов

В Национальном банке рассказали о мерах финансово-кредитных организаций (ФКО) по оказанию поддержки заемщикам, пострадавшим в ходе вооруженного конфликта в Баткенской и Ошской областях.

Отмечается, что в банки обратились 300 клиентов с общим объемом остатков кредитов на 60 миллионов 713 тысяч сомов. Из них списано 250 кредитов на 13 миллионов 527 тысяч сомов и реструктуризировано 13 кредитов на 2 миллиона 462 тысячи сомов.

«ФКО продолжают рассматривать поступающие заявления от пострадавших клиентов и будут принимать соответствующие меры по их поддержке в соответствии с законодательством Кыргызстана», — отметили в Нацбанке.

Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 206 человек, погибли 63. В Баткенской области ввели режим ЧС.

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье «Преступления против мира» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/248675/
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