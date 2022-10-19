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Экономика

Цифра дня. 12 тысяч 844 дела передали в прокуратуру после проверки деклараций

Государственная налоговая служба подвела предварительные итоги работы по обработке и анализу налоговых деклараций государственных и муниципальных служащих за 2021 год. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Обработано и проанализировано 58 тысяч 930 деклараций. В том числе изучены 1 тысяча 413 деклараций лиц, занимающих политические, высшие административные и специальные должности.

По итогам анализа в органы прокуратуры передали соответствующие заключения по декларантам, у которых имеются расхождения между задекларированными активами и информацией, полученной из других источников, а также выявлены другие нарушения.

В органы прокуратуры для дачи юридической оценки передали сведения и заключения в отношении 12 тысяч 844 государственных и муниципальных служащих.

Из них 5 тысяч 300 человек не представили декларации, 1 тысяча 792 — сдали декларации в нарушение установленного законодательством срока, 5 тысяч 752 — представили с недостоверными сведениями.

В целом на 1 октября 2022 года в Налоговую службу в электронном виде сдали 58 тысяч 930 деклараций государственных и муниципальных служащих. Еще 4 тысячи 886 человек представили уточненную декларацию до 30 июня 2022 года.

Напомним, 1 апреля 2022 года истек срок представления налоговой декларации государственными и муниципальными служащими. До 30 июня они имели право сдать уточненную декларацию. С 1 июля проводилась работа по обработке и анализу налоговых деклараций государственных и муниципальных служащих.

«Для проверки достоверности данных, указанных в декларациях, направляли запросы и получили данные от Национального банка КР, коммерческих банков о наличии расчетных и иных счетов, от государственных органов — о наличии доли в уставном капитале компаний, акций и ценных бумаг», — рассказали в ГНС.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/248473/
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