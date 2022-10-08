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Экономика
Сюжет: Приграничные конфликты

Помощь Баткену. Нацбанк рекомендовал списать кредиты погибшим и пострадавшим

Национальный банк принял постановление «О некоторых решениях по вопросам оказания поддержки клиентам коммерческих банков, небанковских и специализированных финансово-кредитных организаций, пострадавшим в результате вооруженного конфликта в Баткенской и Ошской областях». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Постановление принято для поддержки клиентов коммерческих банков, небанковских и специализированных финансово-кредитных организаций, пострадавших во время вооруженного конфликта на границе в сентябре 2022 года. Коммерческим банкам, небанковским и специализированным финансово-кредитным организациям необходимо рассмотреть все поступающие обращения клиентов, пострадавших из-за событий.

Поручено оказать поддержку, в том числе по списанию кредитов погибшим, раненым, потерявшим бизнес и/или жилое недвижимое имущество.

Кроме того, рекомендовано провести работу по реструктуризации займов, в том числе по предоставлению отсрочки по погашению кредитов пострадавшим. Финансово-кредитные учреждения не должны начислять и взимать комиссионные и иные платежи, связанные с пересмотром условий кредитных договоров. Рекомендовано также не начислять штрафы за неисполнение/ненадлежащее исполнение пострадавшими клиентами обязательств, предусмотренных кредитными договорами.

Постановление также предусматривает норму по смягчению условий классификации активов ФКО при реструктуризации кредитов пострадавших клиентов и требований к финансово-кредитным организациям и кредитным бюро в части предоставления информации.

«Дополнительно отмечаем необходимость ФКО в течение трех рабочих дней со дня официального опубликования указанного постановления уведомить клиентов, пострадавших в результате событий, произошедших в сентябре этого года в Баткенской и Ошской областях, о данном документе путем публикации информации на своих официальных интернет-сайтах, а также посредством других средств коммуникации с клиентами», — говорится в сообщении.

Нацбанк ранее направлял письма с рекомендациями об оказании поддержки клиентам, пострадавшим в результате вооруженного конфликта в Баткенской и Ошской областях. Вопрос обсуждался в ходе банковского круглого стола, состоявшегося 23 сентября в Бишкеке с участием руководства НБ КР и коммерческих банков.

Согласно информации, полученной от ФКО, сейчас ведется работа по надлежащему рассмотрению заявлений клиентов, приостановлению начисления штрафов, пени и реструктуризации кредитов.

Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 206 человек, погибли 63. В Баткенской области ввели режим ЧС.

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье «Преступления против мира» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/247509/
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