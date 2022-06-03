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Экономика

ЕАЭС и Эмираты могут начать переговоры о зоне свободной торговли

Выводы о целесообразности заключения соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Объединенными Арабскими Эмиратами могут быть представлены уже в этом году. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия.

Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев обсудил с государственным министром внешней торговли ОАЭ Тани бен Ахмедом Аль Зайуди текущее состояние и перспективы развития взаимных торгово-экономических связей. Встреча состоялась в режиме видео-конференц-связи.

«Хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы рассматриваем ОАЭ в качестве одного из самых перспективных партнеров для сотрудничества», — отметил Андрей Слепнев.

Он рассказал, что в апреле советом ЕЭК принято распоряжение о формировании совместной исследовательской группы по изучению вопроса о целесообразности заключения соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и ОАЭ. Стороны высказались в пользу активизации процесса подготовки доклада группы. Это позволит рассмотреть вопрос о начале переговоров уже в конце года на очередном саммите ЕАЭС.

«В целом у нас сильный консенсус по развитию взаимодействия с ОАЭ. На прошлой неделе лидеры стран Союза вновь подтвердили поддержку углубления сотрудничества в своих выступлениях на встрече в Бишкеке», — заключил министр по торговле ЕЭК.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/235671/
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