Энергетика и «Асман». Во что Кыргызстан предлагает инвестировать бизнесу ОАЭ

Равшан Сабиров призвал инвесторов из Объединенных Арабских Эмиратов инвестировать в энергетику, туризм, промышленность и рассказал о планах по строительству города Асмана на Иссык-Куле. Об этом глава Национального агентства по инвестициям заявил на Кыргызско-Арабском бизнес-форуме.

Он рассказал, что компания Mazdar из ОАЭ уже выразила заинтересованность в инвестировании в строительство солнечной станции в Кыргызстане. Ее предполагаемая мощность — 10 мегаватт.

«Это важный шаг. Очень надеюсь, что таких инициатив будет больше. Только на реке Нарын возможно строительство 33 малых ГЭС общей мощностью 6 тысяч 450 мегаватт и возможность выработки более 22 миллиардов киловатт-часов электроэнергии», — отметил Равшан Сабиров.