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Экономика

С начала месяца сахар в Кыргызстане подорожал на 9 сомов

С начала мая сахар в Кыргызстане подорожал на 9 сомов. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Если по состоянию на 2 мая стоимость сахара в среднем по стране составляла 86,38 сома, то на 30 мая она достигла 95,38 сома. При этом больше всего продукт подорожал в Токтогуле (на 17,7 сома), Балыкчи (14,2 сома), Бишкеке (12,73 сома).

При этом есть регионы, где сахар, наоборот, подешевел. Это Ош (на 5,05 сома), Кара-Суу (2,34 сома) и Узген (1,37 сома).

Ранее для недопущения необоснованного роста цен на сахар Служба антимонопольного регулирования провела мониторинг по всем областям республики. Анализ показал, что дефицита сахара в стране нет, но цены на него начали расти.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/235280/
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