Глава кабинета министров Кыргызстана прокомментировал журналистам итоги промежуточных переговоров с руководством канадской компании Centerra Gold Inc., которые состоялись в Женеве (Швейцария).

По его словам, Centerra Gold Inc. готова оставить Кыргызстану золоторудное месторождение Кумтор, но просит Бишкек отказаться от своей доли в компании.

«Сегодня мы сами разрабатываем месторождение и впредь будем делать это сами. На переговорах с Centerra мы подписали бумаги о том, что не будем разглашать их результаты. Инициатором переговоров стал Скотт Перри (исполнительный директор компании). Они сообщили о принципиальном решении покинуть Кумтор, но просят взамен отдать наши 26 процентов [в Centerra]. Но мы сказали, что так не получится, у нас накопилось много претензий. Стороны высказали свои претензии, но главное — мы выслушали друг друга. Мы обменялись не только требованиями, но и обсудили механизмы решения вопроса. Посмотрим, какими будут следующие шаги», — сообщил Акылбек Жапаров радио «Азаттык».

В компании Centerra Gold Inc. отказались комментировать итоги переговоров.

8 июля 2021 года председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что с учетом установленных фактов коррупции и не отвечающих интересам народа Кыргызстана условий коррупционных соглашений с канадскими инвесторами следствие совместно с Генпрокуратурой инициировало процесс денонсации всех соглашений по проекту «Кумтор».

Ранее Жогорку Кенеш, рассмотрев промежуточный отчет госкомиссии, ввел на «Кумторе» внешнее управление. Канадскому инвестору пригрозили судебными разбирательствами. Centerra Gold Inc. объявила о возбуждении судебного дела в Высшем суде Онтарио против Тенгиза Болтурука, бывшего члена совета директоров компании, в ответ «на грубые нарушения его фидуциарных обязанностей по отношению к компании в связи с недавним захватом рудника «Кумтор» правительством КР».

Тенгиз Болтурук назначен внешним управляющим компании «Кумтор».