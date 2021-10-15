14:33
USD 84.80
EUR 98.51
RUB 1.18
Экономика
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Centerra Gold Inc. готова покинуть проект «Кумтор» — Акылбек Жапаров

Глава кабинета министров Кыргызстана прокомментировал журналистам итоги промежуточных переговоров с руководством канадской компании Centerra Gold Inc., которые состоялись в Женеве (Швейцария).

По его словам, Centerra Gold Inc. готова оставить Кыргызстану золоторудное месторождение Кумтор, но просит Бишкек отказаться от своей доли в компании.

«Сегодня мы сами разрабатываем месторождение и впредь будем делать это сами. На переговорах с Centerra мы подписали бумаги о том, что не будем разглашать их результаты. Инициатором переговоров стал Скотт Перри (исполнительный директор компании). Они сообщили о принципиальном решении покинуть Кумтор, но просят взамен отдать наши 26 процентов [в Centerra]. Но мы сказали, что так не получится, у нас накопилось много претензий. Стороны высказали свои претензии, но главное — мы выслушали друг друга. Мы обменялись не только требованиями, но и обсудили механизмы решения вопроса. Посмотрим, какими будут следующие шаги», — сообщил Акылбек Жапаров радио «Азаттык».

В компании Centerra Gold Inc. отказались комментировать итоги переговоров.

8 июля 2021 года председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что с учетом установленных фактов коррупции и не отвечающих интересам народа Кыргызстана условий коррупционных соглашений с канадскими инвесторами следствие совместно с Генпрокуратурой инициировало процесс денонсации всех соглашений по проекту «Кумтор».  

Ранее Жогорку Кенеш, рассмотрев промежуточный отчет госкомиссии, ввел на «Кумторе» внешнее управление. Канадскому инвестору пригрозили судебными разбирательствами. Centerra Gold Inc. объявила о возбуждении судебного дела в Высшем суде Онтарио против Тенгиза Болтурука, бывшего члена совета директоров компании, в ответ «на грубые нарушения его фидуциарных обязанностей по отношению к компании в связи с недавним захватом рудника «Кумтор» правительством КР».

Тенгиз Болтурук назначен внешним управляющим компании «Кумтор».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/210537/
просмотров: 616
Версия для печати
Материалы по теме
Счетная палата: 5 миллиардов сомов «Кумтора» использовали не по назначению
Тайырбек Сарпашев будет содержаться в СИЗО ГКНБ до 30 ноября
Может сбежать. Стало известно, почему Тайырбека Сарпашева вновь водворили в СИЗО
Акылбек Жапаров рассказал, как стабильно работает «Кумтор»
Дело «Кумтора». Алмазбек Баатырбеков исчез: где он, не знает даже адвокат
Компания «Кумтор» вводит систему контроля усталости водителей
«Кумтор» прокомментировал информацию о затоплении центрального карьера рудника
На руднике «Кумтор» нашли незаконные захоронения токсичных отходов
Ситуация с «Кумтором». Кыргызстан предложил свое золото Индии
Почему «Кумтор» не предоставляет данные о своей работе: комментарий юриста
Популярные новости
Международные резервы Кыргызстана достигли максимума с&nbsp;основания Нацбанка Международные резервы Кыргызстана достигли максимума с основания Нацбанка
Кыргызстан включен в&nbsp;число стран, которым МВФ облегчил выплату долга Кыргызстан включен в число стран, которым МВФ облегчил выплату долга
Рост цен на&nbsp;ГСМ. Что происходит в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;у&nbsp;соседей Рост цен на ГСМ. Что происходит в Кыргызстане и у соседей
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;11&nbsp;октября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 11 октября
Бизнес
MegaCom объявляет сбор средств для реабилитационного центра &laquo;Өмүр булагы&raquo; MegaCom объявляет сбор средств для реабилитационного центра «Өмүр булагы»
При поддержке MegaCom в&nbsp;детской больнице &#8470;&nbsp;3&nbsp;Бишкека обновили ЛОР-отделение При поддержке MegaCom в детской больнице № 3 Бишкека обновили ЛОР-отделение
Более 1&nbsp;миллиарда сомов в&nbsp;год недополучает бюджет из-за контрабанды смартфонов Более 1 миллиарда сомов в год недополучает бюджет из-за контрабанды смартфонов
Ради зеленого будущего человечества. Acer представила экологичные новинки Ради зеленого будущего человечества. Acer представила экологичные новинки
15 октября, пятница
14:29
Бахтияр Алиев покинул должность гендиректора КТРК. Кресло занял Кайрат Иманалиев Бахтияр Алиев покинул должность гендиректора КТРК. Крес...
14:26
В Оше бывшего сотрудника органов МВД подозревают в изнасиловании школьницы
14:17
Нацбанк Кыргызстана провел вторую с начала месяца интервенцию
14:06
Centerra Gold Inc. готова покинуть проект «Кумтор» — Акылбек Жапаров
14:00
Автобус приедет, надейся и жди. Смогут ли бишкекчане ездить по-человечески