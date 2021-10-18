Впереди холода. К проблемам со светом и углем может добавиться отсутствие тепла

Этот отопительный сезон станет для кыргызстанцев очередным испытанием на прочность. Энергетики требуют соблюдения лимитов потребления электроэнергии, иначе Токтогулка встанет и мы останемся без света. Предложение на рынке угля слабое, и цены на него растут. Возникла и еще одна проблема.

Из-за долгов за газ почти в 1 миллиард сомов жители регионов могут зимой остаться без тепла.

Теплоснабжающие организации просто не оплатили за полученное еще в прошлом отопительном сезоне топливо. Министерство экономики и финансов вовремя не выделяет средства из бюджета, а крайними остаются простые жители.

Почти полмиллиарда долгов

Самый большой должник на сегодня — государственное предприятие «Кыргызтеплоэнерго». В его составе 134 региональных котельных. Из них 54 работают на угле, 32 — на электроэнергии, 28 — на мазуте, 20 — на природном газе.

Тариф на отопление в Кыргызстане составляет 1 тысячу 134 сома за 1 гигакалорию.

Столько платит население. Но себестоимость выработки тепловой энергии гораздо выше — около 5-6 тысяч сомов. Разницу государство покрывает из бюджета.

Ежегодные субсидии «Кыргызтеплоэнерго» составляют примерно 1,2-1,3 миллиарда сомов. Деньги идут в первую очередь на закупку топлива для котельных. В основном на уголь. Перечисляют средства в течение года. Поставщики об этом знают и спокойно ждут выплат.

На сегодня «Кыргызтеплоэнерго» рассчиталось с поставщиками за уголь и мазут за прошлый отопительный сезон.

С газом все сложнее. На сезон его надо не так много — около 33,5 миллиона кубометров. И вот за него компания каждый год остается должна. Вся надежда только на перечисление средств из бюджета.

«Котельные «Кыргызтеплоэнерго» постепенно начинают отопительный сезон там, где есть распоряжения местных властей. Что касается долгов по газу, то мы работаем с Министерством финансов над этим вопросом. Недавно перечислили 100 миллионов сомов. Остальная сумма долга будет погашена буквально в ближайшие дни. Работа в этом направлении постоянно ведется», — заверил заместитель генерального директора госпредприятия «Кыргызтеплоэнерго» Айбек Джурунов.

«Токмок жылуулук» не у дел

Еще один проблемный потребитель газа — «Токмок жылуулук». Эта теплоснабжающая организация подает отопление в дома токмокчан. Сезон здесь пока не начался. Но даже возможность подачи тепла в социальные учреждения, больницы, был под вопросом. Причина та же, что и у «Кыргызтеплоэнерго» — большие долги.

«Наша котельная полностью работает на природном газе. К началу сезона был долг почти в 47 миллионов сомов. «Газпром» сказал, что газ к котельной не подключат. Ведь по договору мы должны вовремя платить. Но так не получается. Вопрос решили буквально на днях. Министерство финансов выделит нам 40 миллионов сомов. Мы их сразу перечислим в счет погашения долга. Остальные 7 миллионов сомов закроем до конца года», — рассказывает директор предприятия Шамиль уулу Тамерлан.

Благодаря погашению долга газ котельной дадут, и тепло начнет поступать в социальные учреждения.

По планам в первую очередь отопление подадут в Токмакскую территориальную больницу.

Но проблема все равно остается. У «Токмок жылуулук» каждый год образуются огромные долги перед «Газпром Кыргызстан». Компания входит в тройку самых крупных неплательщиков. Ежегодно долги погашают буквально накануне отопительного сезона, когда стоит выбор: отдать деньги или оставить токмакчан мерзнуть. Сложности в том, что компания не может получить положенные субсидии. Напомним, государство доплачивает подающим тепло компаниям разницу между установленным тарифом на тепло и тем, что оплачивает население.

Правда, делает это нерегулярно. В случае с «Токмок жылуулуком» еще и в бюджете деньги не предусмотрены.

«Все котельные в регионах страны относятся к «Кыргызтеплоэнерго». Субсидии они получают через них. А наша котельная нет. Положенные нам средства не заложены ни в местный, ни в республиканский бюджеты. Поэтому каждый год так сложно добиться выделения денег. В прошлом году мы просили предусмотреть нужную сумму в бюджете. Но не получилось», — отметил директор «Токмок жылуулук».

Сейчас компания вновь ведет переговоры с кабинетом министров, чтобы нужные средства предусмотрели в республиканском бюджете на 2022 год. Речь о сумме в 45-50 миллионов сомов. И даже такой исход событий не значит, что предприятие перестанет быть вечным должником.

«Конечно, нам не будут полностью выдавать всю сумму. Тут все зависит от продолжительности отопительного сезона и погодных условий. «Газпром» с нас всегда требует, чтобы мы платили ежемесячно и в отопительный сезон. Но мы так не можем. Субсидии Министерство финансов так не выделяет. Деньги мы только по окончании отопительного сезона можем получить, когда сдадим отчет», — заключил Шамиль уулу Тамерлан.

Когда мэрия побеспокоилась

Под угрозой мерзнуть в холода могли оказаться не только жители регионов, но и бишкекчане. Дело в том, что тепло жителям столицы подает не только «Бишкектеплосеть». Есть еще одна организация — «Бишкектеплоэнерго».

«Бишкектеплоэнерго» обеспечивает теплом те части города, куда не доходят магистральные трубопроводы ОАО «Бишкектеплосеть».

Предприятие обслуживает западную часть города — микрорайон «Джал», Газгородок, Военный городок и жилгородок Совмин. Всего оно подает тепло в 605 многоэтажных домов. Общее число абонентов коммунального предприятия — 33 тысячи 189 человек, 12 объектов здравоохранения, 40 школ, 14 детских садов, 8 вузов, 25 прочих бюджетных учреждений и 212 прочих потребителей.

У этой компании тоже проблемы с выплатами за потребленный газ. Ее долг — более 300 миллионов сомов. В прошлом году была такая же история. Деньги пришлось искать в срочном порядке.

В этом году мэрия заранее позаботилась о решении проблемы.

Между «Газпром Кыргызстан» и «Бишкектеплоэнерго» заключили соглашение о постепенном регулярном перечислении средств. Составлен график постепенного погашения долга.

«Плюс его еще и в том, что позволяет не начислять пени. Мэрия Бишкека выполняет взятые на себя обязательства. Но проблема в том, что основную сумму долга они собираются погашать только в ноябре-декабре. Мы опасаемся, что не получится выполнить это. Но пока хотя бы так. Парадоксальность ситуации в том, что инициатива заключить подобные соглашения с должниками исходила от нас, от кредитора. Начиная с марта 2021 года со стороны ОсОО «Газпром Кыргызстан» направлены предложения и «Кыргызтеплоэнерго» и «Бишкектеплоэнерго», однако заключить эти соглашения удалось лишь в июне-июле этого года», — рассказал 24.kg заместитель генерального директора по экономике и финансам ОсОО «Газпром Кыргызстан» Арзымат Алдаяров.

Проблемой, к слову, озаботились и столичные депутаты. Они потребовали руководство «Бишкектеплоэнерго» отчитаться по своей работе, чтобы понять, откуда все время долги.

Каждый год одно и то же

В компании «Газпром Кыргызстан» рассказывают, что «Кыргызтеплоэнерго», «Токмок жылуулук» и «Бишкектеплоэнерго» входят в десятку самых злостных должников. В 2020-м их уже пугали тем, что не дадут газ и такими методами заставили погасить долги. Но на этом все. За весь прошлый сезон они снова ни сома не заплатили за полученный природный газ.

В итоге перед началом холодов и отопительного сезона долг трех компаний составляет почти $10 миллионов.

За год цифра выросла почти вдвое. Если перед прошлым отопительным сезоном общая задолженность составляла более 450 миллионов сомов, то на начало октября 2021-го — более 800 миллионов сомов.

«Из них около половины суммы должно «Бишкектеплоэнерго», около 400 миллионов сомов — долги бюджета, остальное — «Токмок жылуулук». В прошлом году мы с пониманием отнеслись к задержкам выплат. Все-таки пандемия, кризис. В этом году все гораздо жестче», — прокомментировал ситуацию Арзымат Алдаяров.

Без погашения долгов мы газ не дадим. Арзымат Алдаяров

Он рассказал, что компания предупреждала о необходимости погашения задолженности еще в начале года. Предлагалось платить хотя бы частями, но регулярно. Ведь перечислить сразу такие огромные суммы нереально. Бишкек предложением воспользовался.

С «Кыргызтеплоэнерго» было такое же соглашение. Но ни тыйына не выплатили. Министерство финансов также пошло навстречу, выделяло компании деньги, но до «Газпрома» они не дошли.

«Складывается впечатление, что это нам надо, а не «Кыргызтеплоэнерго». Договор мы расторгли. Скорее всего, взыскивать средства придется в суде. Получается, что нерасторопность чиновников приводит к ущербу для бюджета. Вместо погашения долга придется еще и пени платить», — заключил замгендиректора «Газпром Кыргызстан».

В соответствии со статьей 5 межправительственного соглашения между Кыргызстаном и Россией от 2013 года «О сотрудничестве в сфере транспортировки, распределения и реализации природного газа на территории КР» кыргызстанская сторона должна гарантировать полную и своевременную оплату за природный газ бюджетными потребителями. Но этого нет.

Если госкомпании не будут вовремя платить, то газа для отопления они не получат.

«Наверное, в этом году мы пойдем на такой шаг», — признался Арзымат Алдаяров.

Времени на решение проблемы мало. Все региональные котельные готовятся подать тепло в ближайшие дни. Если ничего не изменится и чиновники не вспомнят о насущных проблемах, то жители регионов могут остаться не только без света, но и встретят сезон с холодными батареями.