Новый источник денег. Нацбанк уже дважды пополнял бюджет досрочно

За последний год Национальный банк дважды досрочно перечислял часть своей прибыли в бюджет. Информацию об этом 24.kg подтвердили в НБ КР.

По итогам 2020-го Нацбанком получена чистая прибыль в 8 миллиардов 484 миллиона 800 тысяч сомов. Из них 90 процентов, или 7,3 миллиарда сомов подлежали перечислению в бюджет. Но деньги регулятор начал перечислять еще до окончания года. Первый досрочный платеж был в декабре 2020-го.

Тогда НБ КР перечислил 2 миллиарда сомов в связи с пандемией и дефицитом республиканского бюджета.

В августе 2021 года вновь была частично перечислена прибыль Национального банка в республиканский бюджет. Отвечая на вопросы депутатов перед уходом с поста главы финрегулятора, Толкунбек Абдыгулов назвал сумму 2,5 миллиарда сомов.

«Прибыль была досрочно перечислена, учитывая тот факт, что в 2021-м в республике сложилась неблагоприятная ситуация, связанная с аномальной засухой и маловодьем. Была и неблагоприятная эпидемиологическая ситуация с повторной вспышкой коронавирусной инфекции. Кроме того, положения норм статьи 11 Кодекса о неналоговых доходах позволяют перечислять их как всей суммой, так и по частям», — рассказали в Нацбанке.

При этом с 1992 по 2019 год прибыль НБ КР частично не перечислялась.