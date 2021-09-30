$1,58 миллиона оплатили иностранным юристам по разбирательству вокруг «Кумтора»

Кыргызстан перечислил первый транш в качестве оплаты работы международных юристов, которые защищают интересы страны в разбирательстве с Centerra Gold. Об этом сообщает OsOO.kg со ссылкой на данные портала «Открытый бюджет» Министерства экономики и финансов.

Первые платежи центра судебного представительства прошли 20 сентября 2021 года двумя траншами —133 миллиона 429 тысяч 82 сома и 152 тысячи сомов. Совокупно эти два платежа составили сумму в размере 133 миллиона 581 тысяча 82 сома ($1,58 миллиона по курсу Нацбанка).

Фото из интернета. Перечисление средств за услуги международной юридической компании

Платежи совершены в адрес ОАО «Кыргызалтын» и международной юридической фирмы Arnold & Porter Kaye Scholer согласно инвойсам от 16 августа 2021 года и 13 июля 2021 года с одинаковым номером № 53-0208605. Оба счета на оплату выписаны на основании заключенного соглашения от 6 апреля 2021 года.

Напомним, что интересы Кыргызстана представляют юристы международной юридической фирмы Arnold & Porter Kaye Scholer. В разбирательстве о «реорганизационном» банкротстве «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор Оперейтинг Компани» Кыргызстан представляет юрист Бенджамин Минц. Рассмотрение этого дела проходит в Южном окружном суде Нью-Йорка.