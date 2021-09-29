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Экономика

Минэнерго: Проект тарифной политики отвечает требованиям законодательства

«Проект среднесрочной тарифной политики на 2021-2025 годы отвечает требованиям законодательства Кыргызстана и разработан в соответствии с установленными нормами с соблюдением всех процедур», — заявили в Министерстве энергетики и промышленности.

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Отмечается, что при разработке проекта проводился анализ цен на продукцию энергоемких промышленных потребителей (цемент, металл, золото, водочная продукция). Он показал, что, несмотря на неизменность тарифов на электроэнергию, на протяжении последних лет цены на продукцию ежегодно растут. Вместе с тем растет и дефицит денежных средств в энергетическом секторе, а для сохранения надежности электроснабжения энергоемких потребителей необходимы дополнительные затраты, которые и предлагается компенсировать за счет ввода повышающих коэффициентов.

«При корректировке тарифа на повышающий коэффициент общий тариф для данных категорий потребителей составит 5,04 сома за киловатт-час без учета налогов. Предлагаемый тариф соответствует фактической стоимости выработки электроэнергии на ТЭЦ Бишкека за прошлый год с учетом ее доставки до потребителя (стоимость выработки на ТЭЦ 340,3 тыйына + стоимость передачи 27,4 тыйына + стоимость распределения 50,1 тыйына + стоимость потерь 58,3 тыйына) с учетом корректировки на уровень фактической инфляции за 2020-й в размере 6,3 процента. Для предприятий по производству цементной продукции размер повышающего коэффициента составит 1,3, или тариф на электрическую энергию составит 3,28 сома, что соответсвует стоимости выработки электроэнергии на ТЭЦ столицы. Применение к тарифам на электроэнергию повышающих коэффициентов соответствует законодательству», — заверили в Минэнерго.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/208761/
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