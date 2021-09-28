Цены на газ в Европе превысили $1 тысячу и обновили исторический максимум

Цены на газ в Европе вновь достигли исторического максимума. Стоимость октябрьского фьючерса на топливо на хабе TTF в Нидерландах превысила отметку в $1 тысячу, на пике газ стоил $1 тысячу 30 за 1 тысячу кубометров, сообщает РБК.

Издание отмечает, что биржевые цены на газ начали бить рекорды с конца лета. Так, отметка $600 за 1 тысячу кубометров была пройдена 30 августа, $700 — 9 сентября, $800 — 14 сентября, а 15 сентября стоимость топлива приблизилась к $970.

С начала года цена выросла примерно в четыре раза.

Среди причин скачка цен назывались холодная зима 2020 года и аномальная жара летом, которые истощили запасы в европейских хранилищах. На ценах также отразились результаты аукционов по бронированию дополнительных мощностей для транзита газа через Украину на сентябрь. На них были выставлены мощности до 15 миллионов кубометров в сутки, но «Газпром» выкупил только 0,65 миллиона кубометров, или 4,3 процента объема. На аукционе 20 сентября дополнительные мощности вовсе не были забронированы компанией на октябрь.

«Цены на газ могут продолжать демонстрировать сильную волатильность. Но, вероятно, останутся довольно высокими до конца зимы. Многое будет зависеть от погоды: холодная зима может привести к физическому недостатку газа и еще более сильному росту цен», — полагает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Отметим, что Кыргызстан покупает топливо по цене $150 за 1 тысячу кубометров на границе с Казахстаном. Для населения тариф составляет 18 сомов за кубометр, для промышленных предприятий, коммерческих структур и бюджетных организаций с учетом налогов —21,7 сома за кубометр.