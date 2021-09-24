Профсоюз Кумтора решил подать на компанию в суд на 300 миллионов сомов

Профсоюз Кумтора подает на «Кумтор Голд Компании» иски в суд на общую сумму свыше 300 миллионов сомов. Об этом сообщил председатель профсоюза Калысбек Рыспаев.

По его словам, требования касаются перерасчета выплат работникам за время простоя в декабре 2019 года — январе 2020-го в результате схода горной массы на руднике «Кумтор», за время нахождения работников в санитарно-обсервационных пунктах перед подъемом на вахту в период пандемии летом 2020 года, а также за неисполнение требований законодательства о прохождении медицинских осмотров.

«Юридические споры по этим вопросам идут с лета 2020 года. Ранее претензии были выдвинуты прежнему руководству компании в лице президента КГК Диона Баденхорста, подконтрольному Centerra Gold Inc. Но и нынешнее руководство компании отказывается выполнять требования в досудебном порядке. Поэтому в интересах работников профком КГК вынужден обратиться в суд», — сказал Калысбек Рыспаев.

Кроме того, профком собирается также судиться из-за нарушения прав работников на свободу объединения в профсоюзы, а именно из-за запрета председателю профсоюза посещать производственные объекты и отказа удерживать и перечислять членские профсоюзные взносы.

«23 сентября 2021 года ЗАО «КГК» опубликовало официальное заявление по многим вопросам деятельности компании, поднимаемым депутатами ЖК КР, экспертами и представителями медиа. В изложенном материале содержится ложная информация, затрагивающая честь, достоинство и деловую репутацию председателя профкома КГК Калысбека Рыспаева. В пресс-релизе указывается, что он во время введения внешнего управления был на стороне Centerra Gold Inc., пытался агитировать работников на незаконные действия, призывал устроить забастовку, запугивал работников, что всех уволят и понизят зарплату. Это наглая ложь. Таких заявлений и действий со стороны председателя профсоюза КГК не было и быть не могло. Поэтому Калысбек Рыспаев решил подать в суд иск также и о защите деловой репутации. Профсоюз ЗАО «КГК» всегда выступает за стабильное, непрерывное и безопасное производство и призывает работников качественно и ответственно выполнять свои обязанности и не поддаваться провокациям. Все взысканные в результате судебных разбирательств с компании суммы будут выплачены работникам ЗАО «Кумтор Голд Компани», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба «Кумтор Голд Компани» уведомила, что председателем профсоюза «Кумтор биримдиги» является Рамис Мамбеталиев.