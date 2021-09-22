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Экономика
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Чиновники опровергают закрытие фондов, созданных ранее кабмином с Centerra

В кабинете министров прокомментировали решение Улукбека Марипова о признании утратившим силу постановления правительства об утверждении положения об использовании средств, поступающих от закрытого акционерного общества «Кумтор Голд Компани» от 8 октября 2019 года.

Отмечается, что оно принято «в целях эффективной реализации указа президента от 19 марта 2021-го УП № 77 и обеспечения дальнейшего развития экологической системы Кыргызской Республики».

«Одновременно с этим Государственному комитету по экологии и климату в течение месяца надлежит образовать экспертную комиссию по оценке и отбору проектов по охране окружающей среды и сохранению природных богатств Кыргызской Республики. Отмечаем, что информация о закрытии Фонда развития природы и Фонда социального партнерства по развитию регионов не соответствует действительности», — проинформировали чиновники.

Однако из отписки кабмина непонятно, зачем перенаправлять финансовые потоки, поступающие от «Кумтор Голд Компани».

Напомним, что после подписания стратегического соглашения между правительством Кыргызстана и Centerra Gold Inc. были созданы два фонда — социального партнерства по развитию регионов и развития природы, куда Centerra Gold безвозмездно перечислила более $67 миллионов. Основная часть средств должна была пойти на защиту экологии.

Часть денег потратили на строительство и капитальный ремонт больниц, а также на льготное кредитование. Ни одного проекта для улучшения окружающей среды реализовано не было. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/208029/
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