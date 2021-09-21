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Экономика

Узбекистан предоставил Кыргызстану озимую пшеницу. Ее дадут фермерам в кредит

По итогам двусторонних переговоров между Кыргызстаном и Узбекистаном достигнута договоренность по поставке с узбекской стороны высокоурожайных семян озимой пшеницы. Об этом сообщает Министерство экономики и финансов.

В ведомстве сообщают, что договоренность достигнута для оказания государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям республики и проведения сортосмены зерновых культур.

Всего выделена 1 тысяча тонн семян сортов «аср» и «давр», в том числе 50 тонн семян «суперэлиты», 370 тонн «элиты» и 580 тонн семян первой репродукции.

«Полномочными представителями президента в областях совместно с местными госадминистрациями и органами МСУ организован прием заявок от семеноводческих хозяйств и сельскохозяйственных товаропроизводителей на семена озимой пшеницы. Поэтому в соответствии с определенной квотой Министерства сельского хозяйства планируется заключить кредитные договоры и договоры залога с соответствующими семеноводческими хозяйствами и сельскохозяйственными товаропроизводителями», — говорится в сообщении.

Для получения семян в кредит хозсубъект не должен иметь просроченной задолженности заемщика по ранее выданным бюджетным кредитам, по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, установленных налоговым законодательством КР. Процентная ставка будет составлять 2 процента годовых, финансовые санкции (неустойка) за просрочку платежей устанавливается в размере 4 процентов годовых. Сроки возврата бюджетного кредита для хозяйств долинных районов — до 1 сентября 2022 года, горных районов — до 15 сентября 2022 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/207796/
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