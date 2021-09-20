Внимание, водители! Идет рейд по выявлению неплательщиков налога на транспорт

Проводятся рейды по выявлению автовладельцев, не уплативших налог на транспорт. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Отмечается, что рейды идут совместно с сотрудниками Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР. Срок уплаты налога на транспорт в этом году истек 1 сентября. За несвоевременную уплату налога предусмотрен административный штраф — 1 тысяча сомов.

«Кроме этого, за каждый день просрочки налогового платежа будет начисляться пеня. Призываем владельцев авто, не оплативших налог на транспорт, сделать это сейчас во избежание начисления пени. Рейды проводятся не только в целях наказания неплательщиков налогов, но и проведения разъяснительной работы среди населения», — говорится в сообщении.