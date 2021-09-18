Сарычат-Эрташский заповедник. Как инвесторы его едва не раскатали бульдозерами

Сарычат-Эрташский заповедник находится в Иссык-Кульской области. Вокруг него периодически возникают какие-то конфликты. Но если в одних случаях защищать родную природу начинают задолго до возможных проблем, а в других закрывают глаза на деятельность в заповеднике.

Неожиданное строительство

На проблему обратил внимание эколог Александр Верещагин. Он сообщил, что неизвестные люди пытаются проложить дорогу через Сарычат-Эрташский заповедник без разрешения.

Фото Александра Верещагина. Золотрудная компания уже успела загнать спецтехнику на территорию заповедника

«Неизвестные пригнали технику, заехали на территорию заповедника и уже проложили несколько километров дороги без официальных документов. Это ведь заповедник мирового значения с барсами и архарами. Кто разрешил им чувствовать себя его хозяевами?» — возмутился Александр Верещагин.

Егеря заповедника сообщили журналистам, что работы продолжались почти месяц.

На настоятельные просьбы покинуть заповедную территорию люди не реагировали. Позже выяснилось, что они ремонтируют старую дорогу, которая была здесь в советское время. У них даже есть все разрешения на нахождение в приграничной территории.

Но права находиться и тем более вести работы на территории заповедника у них нет.

Работы начали 26 июля, но после нескольких сообщений администрации приостановили 8 августа. Сотрудники пообещали покинуть территорию и внести работы вне заповедника.

Историк и экологический активист Элери Битикчи уверен, что работу ведут представители китайской золотодобывающей компании. Якобы у них есть лицензия на геологоразведку и разработку месторождения.

Кому нужна новая дорога

Лесники успели взять документы у людей, которые собирались строить дорогу в Сарычат-Эрташском заповеднике. Выяснилось, что работы ведет ОсОО «Жибек-Жолу Кенбайлыгы». Согласно базе данных Министерства энергетики и промышленности, компания получила лицензии на разведку Музбулак-Теректинской площади, площади «Джарты-Суу-2», поиск на участке «Ак-Шийрак Сары-Джаз». Дорога к месторождениям проходит через приграничные территории. Поэтому в ГРС представителям ОсОО выдали необходимое разрешение.

Интересно, что все три месторождения находятся практически на границе с Сарычат-Эрташским заповедником. Из открытых источников известно, что в 2013 году компания впервые пыталась получить лицензию на поиск россыпного и коренного золота, вольфрама, олова и других металлов на Музбулак-Теректинской площади. Но тогда рассмотрение заявки отложили. Комиссии предстояло выяснить, не входит ли заявленная площадь в Сарычат-Эрташский заповедник. В 2015-м компании лицензию все же дали до 2022 года. Но работы на участке начали только сейчас.

В том же году компания получила лицензию на разведку россыпного золота на 299 гектарах площади «Джарты-Суу-2» до 2024 года. А в 2019-м — лицензию на поиск россыпного золота на участке «Ак-Шийрак Сары-Джаз» площадью 64 тысячи 650 гектаров до 2022 года.

В базе данных Министерства юстиции указано, что компания зарегистрирована как Jibek Jol Kenbailygy. Директором значится Ли Чжиган. Но основная сфера деятельности не связана с горнорудной отраслью. Указано, что компания занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управлению.

В компании журналистам рассказали, что у нее есть все необходимые разрешения на работу и экспертизу. Но утверждают — они не знали, что часть дороги к месторождению проходит через Сарычат-Эрташский заповедник. Всего планировали построить 14 километров дороги. Теперь предстоит либо получить разрешение на строительство дороги в заповеднике, либо прокладывать новую трассу.

Не подходить даже к границе

Два года назад вокруг Сарычат-Эрташского заповедника уже разгорался скандал. Тогда появились сообщения, что правительство Кыргызстана по новому соглашению с компанией Centerra Gold Inc. якобы согласилось отдать 16 тысяч гектаров земли на территории Сарычат-Эрташского заповедника в Иссык-Кульской области для добычи золота.

На самом деле дополнительных земель предприятию не выделяли с 1997 года.

Лицензию на разработку рудника «Кумтор» площадью 10 тысяч гектаров выдали в 1994 году. В 1997-м выдали лицензию на геологоразведку вокруг месторождения площадью в те самые 16 тысяч гектаров.

«Новых земель не выдавали, территория граничит с заповедником, но не заходит на нее. Работы идут на центральном, северо-восточном и юго-западном участках, предназначенных для геологоразведки», — рассказывал тогда заместитель председателя Государственного комитета по энергетике и недропользованию Карыбек Ибраев.

Суть в том, что тогда не оформили документы на участок. И только в 2019 году ГРС Джети-Огузского района выдала документы на эту концессионную площадь.

Недовольство возникло на этапе, когда на участке стали вести геологоразведочные работы.

Тогда сразу заговорили о вреде экологии и угрозе исчезновения заповедника. В итоге работы на участке практически приостановили.

Но почему-то ничего не помешало властям выдать лицензии на разработку месторождений россыпного золота практически на границе с Сарычат-Эрташским заповедником другой компании. Никак не отреагировало на ситуацию и руководство Госкомитета по экологии и климату. Его глава Динара Кутманова просто не дает комментариев СМИ. Видимо, у главного эколога страны есть более важные дела, чем защита уникальной природы Кыргызстана.