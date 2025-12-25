17:38
USD 87.45
EUR 103.19
RUB 1.12
Общество

Ради обогащения вредят экологии. Президенту рассказали о добыче сары таша в Алае

На курултае делегат из Алайского района Ошской области пожаловался президенту на добытчиков сары таша (травертина).

По его словам, район популярен среди туристов и чтобы его сделать еще привлекательнее, методом ашара жители высадили саженцы ореха и тополя.

«Но какой-то бизнесмен добывает там сары таш, раскопал все тяжелой техникой, и теперь возникла угроза экологии. Мы уже 10 лет воюем с этим человеком. Он добывает сары таш, когда у местных жителей в самом разгаре полевые работы. Сердце кровью обливается, видя наши перекопанные земли! От этого страдает не только экология, может возникнуть угроза разрушения трассы Ош — Иркештам. В нашей местности популярен конный туризм, работают горнолыжные базы «Ак-Кыя» и «Чыйрычык». И такие красивые места разрушаются из-за одного бизнесмена, пожелавшего обогатиться», — пожаловался делегат.

Он также рассказал, что вопрос с красными книгами на дома не решен.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356067/
просмотров: 415
Версия для печати
Материалы по теме
Форум в Бишкеке: Кыргызстан ищет инвестиции в добычу критических минералов
Отечественные специалисты по производству урана возвращаются в Кыргызстан
Задержан владелец иностранных компаний, занимающихся добычей нефти в КР
В Ала-Букинском районе местный житель незаконно добывал золото. Возбуждено дело
В Узгенском районе незаконно добывали известняк-ракушечник
Депутат предлагает пересмотреть лицензии золотодобывающих компаний
Сарычат-Эрташский заповедник. Как инвесторы его едва не раскатали бульдозерами
Уникальный изумруд весом 1,6 килограмма нашли в России
В Кыргызстане пастбища разрешат арендовать для добычи полезных ископаемых
На участке «Капчыгай-1» незаконно добывали золото
Популярные новости
Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до&nbsp;основания Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до основания
Первый рейс кыргызских паломников в&nbsp;хадж состоится 11&nbsp;мая 2026 года Первый рейс кыргызских паломников в хадж состоится 11 мая 2026 года
В&nbsp;Кемине заработала первая в&nbsp;истории Кыргызстана солнечная электростанция В Кемине заработала первая в истории Кыргызстана солнечная электростанция
В&nbsp;Бишкеке дан старт строительству восточной объездной дороги с&nbsp;эстакадным мостом В Бишкеке дан старт строительству восточной объездной дороги с эстакадным мостом
Бизнес
Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в&nbsp;Бишкеке Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в Бишкеке
Резидент фонда Central Asia Capital стал первой зеленой компанией Кыргызстана Резидент фонда Central Asia Capital стал первой зеленой компанией Кыргызстана
Новогодний бонус от&nbsp;MegaPay: до&nbsp;26&nbsp;процентов кешбэка за&nbsp;подарки и&nbsp;впечатления Новогодний бонус от MegaPay: до 26 процентов кешбэка за подарки и впечатления
&laquo;Кант ТШП&raquo;&nbsp;&mdash; лучший экспортер промышленной продукции Кыргызстана в&nbsp;2025 году «Кант ТШП» — лучший экспортер промышленной продукции Кыргызстана в 2025 году
25 декабря, четверг
17:34
Учения по нейтрализации экстремистских группировок провели страны ОДКБ Учения по нейтрализации экстремистских группировок пров...
17:22
С 2021 года бюджет на пенсии увеличился на 64 миллиарда сомов
17:18
Как создается Генплан — 2050. Источники данных для стратегического документа
17:14
Власти Таджикистана подтвердили гибель двух офицеров на границе с Афганистаном
17:11
Эксперимент Москвы по контролю въезда мигрантов распространят на всю Россию