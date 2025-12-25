Ради обогащения вредят экологии. Президенту рассказали о добыче сары таша в Алае

На курултае делегат из Алайского района Ошской области пожаловался президенту на добытчиков сары таша (травертина).

По его словам, район популярен среди туристов и чтобы его сделать еще привлекательнее, методом ашара жители высадили саженцы ореха и тополя.

«Но какой-то бизнесмен добывает там сары таш, раскопал все тяжелой техникой, и теперь возникла угроза экологии. Мы уже 10 лет воюем с этим человеком. Он добывает сары таш, когда у местных жителей в самом разгаре полевые работы. Сердце кровью обливается, видя наши перекопанные земли! От этого страдает не только экология, может возникнуть угроза разрушения трассы Ош — Иркештам. В нашей местности популярен конный туризм, работают горнолыжные базы «Ак-Кыя» и «Чыйрычык». И такие красивые места разрушаются из-за одного бизнесмена, пожелавшего обогатиться», — пожаловался делегат.

Он также рассказал, что вопрос с красными книгами на дома не решен.