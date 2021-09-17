Новый Налоговый кодекс. За что власти так душат кыргызстанцев

Международный деловой совет провел анализ новой редакции Налогового кодекса. Эксперты считают, что документ нуждается в серьезной доработке. В противном случае он может привести к серьезным проблемам

В новом Налоговом кодексе больше рисков, чем преимуществ. Аскар Сыдыков

Предприниматели считают, что срок общественного обсуждения документа надо либо увеличить, либо вообще отправить на доработку. Редакция 24.kg разбиралась, чем недовольны предприниматели.

Услуги связи и интернета подорожают

Среди рисков отмечено предлагаемое повышение налога с продаж (НсП) для операторов сотовой связи. Особенно рискованно, что интернет-провайдеров отнесли к поставщикам сотовой связи. И они должны будут платить шестипроцентный НсП и НДС на приобретенные за рубежом услуги. В МДС считают такие ставки слишком большой нагрузкой для бизнеса.

Себестоимость интернета может вырасти на 15-20 процентов, что скажется на простых абонентах и доступе населения к Сети.

Кроме того, власти хотят ввести так называемый «обратный НДС». Он охватит большой спектр услуг, поставляемых иностранной организацией вне территории Кыргызстана. Он может коснуться рекламы в социальных сетях, программного обеспечения, приложений, платной электронной почты, подпиской на платные видео- и аудиоинтернет-порталы. В конечном итоге все напрямую ляжет на местных потребителей.

Проблема банков и безнала

Налоговый кодекс отменяет нулевую ставку налога с продаж (НсП) при безналичных платежах. Взамен предоставляется только 50-процентная скидка. В МДС считают, что это может привести к снижению объемов безналичных платежей и уходу части бизнеса в тень.

Существенный риск содержится и в обязательстве по раскрытию банковской тайны.

«По запросу Налоговой службы предусматривается практически полный контроль информации операций по счетам, без необходимости получения судебного акта, как это делается сейчас. Это тоже риск ухода бизнеса от безналичных платежей, снижения доверия к банковской системе, рост бюрократической нагрузки на банки, и в целом риск откатиться назад в развитии финансового сектора и цифровизации», — объясняет глава МДС.

Налоговый Финпол

У предпринимателей вызывает недоумение и еще одно нововведение Налогового кодекса — наделение ГНС статусом правоохранительного органа и органа дознания. Службе дают полномочия всего спектра оперативно-разыскных мероприятий.

К примеру, по закону об оперативно-разыскной деятельности имеется 21 вид оперативно-разыскных мероприятий.

«Это значит, что Налоговой службе предоставляется по меньшей мере 21 дополнительное полномочие, что несет в себе большие риски. Тогда зачем ликвидировали Финансовую полицию?» — задается вопросом Аскар Сыдыков.

Читайте по теме Налоговый кодекс. Налоги на Google и такси, cashback и дистанционные проверки

Кроме того, предлагается направлять три процента от собранных налогов и неналоговых доходов на финансирование расходов ГНС. Бизнес считает, что это сродни коллекторскому подходу, о котором ранее говорилось в связи с единым депозитным счетом. Это может повлечь за собой необоснованные доначисления налогов для получения поощрения сотрудниками.

В 2020 году ГНС собрала 62,9 миллиарда сомов налогов. И 3 процента от них (1,9 миллиарда сомов) — это огромная сумма даже для кризисного года с низкими показателями. Это только налоги, не считая неналоговых доходов. Получается, что речь идет не о поощрении, а о финансировании Налоговой службы.

Риски для малого бизнеса

Новой редакцией Налогового кодекса вводится дополнительная отчетность для тех субъектов, которые получают налоговые льготы. А еще может появиться дополнительный вид проверок — тематическая проверка по запросам и жалобам. Усиливается рейдовый контроль по некоторым секторам, вводится обязательство требовать ККМ у арендаторов со стороны арендодателей.

Отменяется деятельность на основе обязательного патента.

У предпринимателей могут возникнуть трудности в связи с переходом на другие категории налогов, в том числе на общий режим. А ведь именно предусматривает оплату всех налогов, в том числе налога с продаж, налога с прибыли и других. Сейчас налог на основе обязательного патента платят за услуги парикмахерских и салонов красоты, частной стоматологии, обменных бюро, ломбардов. В МДС считают, что предлагаемые поправки нужно обсудить с представителями всех этих сфер деятельности.

Норма о внесении изменений в Налоговый кодекс только раз в год тоже содержит много рисков.

В МДС считают, что нужно постоянно совершенствовать законодательство. Поэтому вместо запрета на изменения кодекса лучше ввести стабилизацию налоговых ставок.

Министерство экономики традиционно считается партнером бизнеса, с которым МДС постоянно сотрудничает, советуется, как совместно улучшать инвестиционный климат и деловую среду в стране.

В последнее время выходят просто невероятные инициативы Минэкономфина, с которыми нам приходится спорить, обозначать риски, тратить на это время. Аскар Сыдыков

Он уверен, что нужно не повышать налоговое бремя, не усиливать административный контроль, а сделать налоговое администрирование настолько удобным, чтобы не только бизнес, но и все граждане в целом сами хотели соблюдать налоговое законодательство. Вот тогда и будет рост налоговых поступлений. А государству при нехватке бюджетных средств необходимо повысить эффективность использования уже имеющихся средств, минимизировать коррупцию и следовать всем принципам рыночной экономики.

Читайте по теме Новый Налоговый кодекс. Заставить платить таксистов и раскрыть банковскую тайну

Много вопросов у бизнеса к процедуре разработки нового Налогового кодекса. Представители МДС участвовали в заседаниях рабочей группы по разработке документа, но большинство предложений не учли.

«Текст, который в итоге родился и выставлен на общественное обсуждение, во многом оказался «сюрпризом». Многие вещи вообще не обсуждались на заседаниях рабочей группы», — рассказал глава МДС.