Новый Налоговый кодекс. Заставить платить таксистов и раскрыть банковскую тайну

Министерство экономики и финансов вынесло на общественное обсуждение новую редакцию Налогового кодекса. Кроме самого кодекса, вносят поправки и в отдельные нормативно-правовые акты.

Минэкономики и финансов предлагает расширить полномочия Государственной налоговой службы.

После принятия кодекса ГНС будет относиться к органам дознания и осуществляющим оперативно-разыскную деятельность. Есть и ряд других поправок, чья эффективность вызывает вопросы.

Должников не выпустят из страны

Авторы законопроекта отмечают, что в последние годы Налоговая служба испытывает трудности по взысканию долгов по налогам и страховым взносам перед бюджетом. Их объем ежегодно значительно увеличивается.

Нормы Налогового кодекса предусматривают варианты взыскания долгов, но они не дают результата.

В том числе фискалы могут взыскать задолженность за счет имущества налогоплательщика через суд. Но на практике есть случаи, когда налогоплательщики обходят установленные законом нормы и не платят налоги. Теперь государство решило взяться за должников всерьез.

За неуплату налогов могут ввести запрет на выезд за пределы Кыргызстана.

Его будет устанавливать сама Налоговая служба для тех, чьи долги превышают 100 тысяч сомов. Подобная практика существует в мире. Но в Кыргызстане ее применение может обернуться значительными проблемами для бизнеса. Где гарантия, что норму не будут использовать, чтобы заставить бизнес платить больше?

Раскрыть банковскую тайну

В представленном на общественное обсуждение проекте налогового кодекса предусматривают внесение уточняющей поправки в части взаимодействия органов Налоговой службы с коммерческими банками. Речь о вопросах раскрытия банковской тайны.

Ранее Союз банков обращал внимание на опасность таких поправок.

Налоговая служба даже говорила, что пока все только на стадии разработки. Но в итоге именно спорные поправки вынесли на общественное обсуждение.

Например, по документу банки обязаны предоставлять информацию об открытии или закрытии счетов, вкладов (депозитов), изменении реквизитов счетов, вкладов (депозитов) налогоплательщиков в течение трех рабочих дней со дня соответствующего события. Кроме того, комбанкам придется предоставлять по мотивированному запросу органов Налоговой службы информацию об операциях, проводимых по счетам клиентов, текущем состоянии их счета и иные сведения.

В том числе речь о справках о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке, остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах, вкладов (депозитов).

Фискалы хотят, чтобы банки могли открывать счет организациям и индивидуальным предпринимателям только при предъявлении справки органа Налоговой службы о факте налоговой регистрации налогоплательщика.

«Такая инициатива была в 2017 году, и мы с Акылбеком Жапаровым были категорически против. Но все меняется, и позиция людей меняется. Я считаю, что такая поправка нам не нужна, и, когда мы будем рассматривать ее в парламенте, я буду против», — заявил депутат Дастан Бекешев.

Похожей позиции придерживаются эксперты и бизнес-сообщество. Они уверены, что сейчас надо привести в соответствие с законодательством те требования, которые есть по банковской тайне. А говорить о ее раскрытии по мировому опыту можно только тогда, когда страна действительно избавится от коррупции. К тому же подобные инициативы могут негативно отразиться на состоянии банковской системы.

Рост налогов для связи

В соответствии с международной практикой предлагают отменить налог на добавленную стоимость (НДС) на роуминг и межсетевое соединение (интерконнект). Но при этом терять доходы государство не собирается. Фактическое поступление НДС на роуминг за 2013-2019 годы от сотовых компаний в среднем в год составило 450 миллионов сомов.

Чтобы покрыть недобор, предлагают увеличить ставки налога с продаж для сотовой связи до 6 процентов.

Такой же налог предлагают платить и интернет-провайдерам. Как такая поправка скажется на стоимости услуг для конечных потребителей, остается только догадываться.

Новый Налоговый кодекс в Кыргызстане ждали много лет. Представленный Министерством экономики и финансов вариант пока изучают эксперты и бизнес. Слишком много неоднозначных инициатив, ухудшающих положение предпринимателей, заявило ведомство в последние месяцы.

Известные сейчас спорные поправки тоже в итоге могут свести на нет все усилия по введению в республике прозрачной, понятной, эффективной и удобной системы налогового администрирования.