Экономика

Налоговые сюрпризы: кабмин меняет правила для бизнеса и госслужащих

Кабинет министров утвердил постановление о внесении изменений в ряд решений, касающихся налогообложения, на основании Закона № 37 от 12 февраля 2025 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты КР в сфере налогообложения». Документ направлен на реализацию положений закона и уточнение процедур в налоговой сфере.

Среди ключевых изменений — корректировка работы внутренних стационарных постов на автомобильных дорогах республики. Так, список контрольных пунктов на автодорогах дополнен уточнением работы поста в Сосновке Чуйской области.

В части налогообложения предпринимательской деятельности постановлением внесены уточнения по базовой сумме патентного налога. Для случаев, когда индивидуальный предприниматель привлекает близкого родственника в качестве наемного работника, применяется ставка 0 процентов. Также определены даты вступления в силу отдельных положений — с 1 апреля 2025 года.

Кабинет министров обновил правила проведения камеральных проверок налоговыми органами.

Теперь при выявлении несоответствий в работе налогоплательщика, а также ошибок в заполнении налоговой отчетности налоговые органы могут направлять данные в территориальные подразделения для проведения камеральных или выездных проверок.

Кроме того, уточнен порядок оформления документов и уведомлений по результатам таких проверок, включая корректировку терминологии и ссылок на показатели работы налогоплательщика.

Особое внимание уделено применению условного расчета НДС при импорте товаров из третьих стран.

Внесены изменения в сроки рассмотрения заявлений, а также уточнены формы взаимодействия с налоговыми и таможенными органами через электронные системы.

Постановлением также уточнены положения по использованию электронных счетов-фактур. Налогоплательщики, освобожденные от обязательного применения электронного документооборота, теперь могут регистрироваться в системе добровольно и использовать счета-фактуры в электронной форме.

В области анализа деклараций государственных и муниципальных служащих введены более строгие критерии.

Проверка доходов, расходов и имущества проводится с учетом потенциальных коррупционных рисков, исключая лиц, занимающих политические, специальные и высокие административные должности, а также военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, чьи декларации имеют ограниченный доступ.

Касательно социальных налоговых вычетов, уточнены правила учета расходов на образование: размер вычета не может превышать 10 процентов налоговой базы для обычных налогоплательщиков и 25 процентов для семей с тремя и более иждивенцами.

Также расширены правила маркировки топлива и контроля за операциями по исламскому финансированию. Банки и платежные организации теперь обязаны предоставлять налоговым органам сведения о счетах и операциях клиентов, включая кредиты, выданные и погашенные по исламским принципам.

Новые изменения вступают в силу поэтапно. Основная часть положений вступает в действие через 10 дней, тогда как отдельные пункты применяются с 1 апреля, 1 мая и 12 апреля 2025 года, а также с 1 октября 2024 года.

 
