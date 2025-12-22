Налоги, авто, транзакции и льготы: кабмин внес масштабные поправки в законы

Кабинет министров внес в Жогорку Кенеш законопроект о внесении изменений в ряд законодательных актов в сфере налогообложения, социального страхования и неналоговых доходов.

Существенные изменения вносят в Кодекс о неналоговых доходах. Уточняются полномочия налоговых органов по администрированию сбора за удержание лицензии на право пользования недрами, сбора за вывоз мусора населенных пунктов, отчислений на развитие инфраструктуры местного значения, а также сборов в сфере алкогольной продукции и пробирного сбора.

Закрепляется обязанность налоговых органов рассматривать обращения плательщиков, вести учет начислений и обеспечивать сохранность документов в течение шести лет. Меняется порядок возврата и зачета излишне уплаченных сумм.

В Кодекс о правонарушениях предлагают ввести новую статью за ведение деятельности с ювелирными изделиями без постановки на специальный учет. Штрафы составят 5 тысяч сомов для физических лиц и 13 тысяч сомов — для юридических.

Ужесточается ответственность за перемещение товаров через границу из стран ЕАЭС без надлежащих документов, включая конфискацию при повторном нарушении.

Значительный блок изменений затрагивает Налоговый кодекс. Вводится налог на транзакции по ставке 0,1 процента при переводе средств между иностранными субъектами через счета иностранных банков. Банки определяются налоговыми агентами.

Закрепляется норма, по которой налогоплательщики, осуществляющие деятельность вне территории Кыргызстана, обязаны применять упрощенную систему налогообложения на основе единого налога.

Уточняется понятие счета, расширяются основания для обмена информацией между налоговыми органами, банками и государственными структурами.

Проектом предлагается освободить от налогообложения доходы физических лиц от реализации легковых автомототранспортных средств товарной позиции ТН ВЭД 8703 до 1 января 2029 года.

Одновременно предусматривается списание налоговой задолженности по таким доходам, образованной до 1 января 2026 года, при подаче заявления налогоплательщиком.

Для ювелирной отрасли вводятся переходные положения: до 1 марта 2026-го запрещаются налоговые проверки и рейдовый контроль, а изделия без первичных документов могут быть легализованы при внесении сведений в информационную систему налогового органа.

Продлеваются налоговые и страховые льготы для субъектов швейной и текстильной промышленности до 2030 года.

Устанавливается пониженная ставка подоходного налога в размере 1 процента для наемных работников таких организаций и специальный порядок уплаты страховых взносов.

Пересматриваются правила налогообложения имущества, вводится обязанность самостоятельного исчисления налога при неполучении извещения, уточняется порядок представления отчетности по объектам, переданным в аренду.

Отдельными нормами исключается рассмотрение налоговых споров в третейских судах, вносятся изменения в законодательство о лицензировании, государственном социальном страховании и регламенте Жогорку Кенеша.

В случае принятия закон в целом вступит в силу с 1 января 2026 года, при этом для ряда положений установлены переходные и отложенные сроки применения.