Бизнес Казахстана нервничает, а в Кыргызстане говорят об окне возможностей

В Казахстане готовятся к работе по нормам нового Налогового кодекса. Он вступит в действие с 1 января 2026 года. Некоторые предприниматели республики считают, что предлагаемые нововведения ударят по среднему классу и экономике в целом. Они даже заявили, что это «глобальная политика против малого и среднего бизнеса», а сам документ назвали «карательной книгой».

Какие изменения прописаны в налоговой структуре РК? Среди основного:

повышение ставки НДС с 12 процентов до 16 процентов;

ужесточение норм специального налогового режима для малого и среднего бизнеса;

фактически исключение возможности вести бизнес между крупными и мелкими компаниями (крупный бизнес должен будет оплачивать налоги за малый);

повышение акцизных налогов на табак и алкоголь;

введение акцизного налога на энергетические напитки.

Что возмущает казахстанских предпринимателей?

Они считают, что в короткие сроки кампании не успеют подготовиться к новым требованиям и росту издержек.

Производители уже пугают потребителей тем, что стоимость продуктов вырастет и увеличится минимум на 30-50 процентов.

Производственные цеха общепита могут не выдержать налогового давления, что вынудит многие малые предприятия закрыться.

Эксперты, настроенные пессимистично, также заявляют, что ожидается сокращение тысяч рабочих мест. Владельцы малого бизнеса будут вынуждены пойти на столь непопулярные меры, чтобы минимизировать расходы и хотя бы попытаться удержать бизнес на плаву.

А еще бизнес РК опасается, что казахстанские товары могут потерять конкурентоспособность на внешних рынках и проиграть конкуренцию производителям прежде всего из Кыргызстана и Узбекистана.

В Кыргызстане тоже штудируют обновленный Налоговый кодекс соседей

Ведь если базовая ставка НДС там вырастет до 16 процентов, то стоимость товаров конечных производителей в Казахстане, очевидно, может стать дороже. А это открывает окно возможностей для бизнеса Кыргызстана, потому что местные цены на продукты станут более конкурентоспособными.

В соцсетях обсуждают, что некоторые казахстанские компании, столкнувшись с большим налоговым давлением и регуляторной нагрузкой, вероятно уже рассматривают как вариант возможность переноса бизнеса в соседние страны. Ведь предприниматели захотят оптимизировать затраты и уйти в более благоприятные юрисдикции.

Если так произойдет, то это может усилить экономику Кыргызстана. Тем более, что налоговая система КР более стабильна и направлена на поддержку местного производства.

Вне зависимости от того, какая страна и как корректирует свое налоговое законодательство, и бизнес, и экспертное сообщество едины во мнении: любое резкое изменение налоговой политики воспринимается как регуляторный риск.

К тому же это может охладить интерес к региону со стороны иностранных инвесторов, которые рассматривают Центральную Азию как единый рынок.

У предпринимателей Кыргызстана, по всей видимости, пока нет решения: подсчитывать предполагаемую прибыль, пока казахстанское правительство исправляет ошибки, или же пойти на выручку соседу, начав расширять поставки товаров и продуктов отечественного производства в РК.