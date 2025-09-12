13:50
USD 87.45
EUR 102.25
RUB 1.03
Экономика

Правила для рынков, курьеров и работающих по патентам изменили в Кыргызстане

Кабинет министров Кыргызстана утвердил новые меры по реализации статей Налогового кодекса. Решение касается налогообложения торговли в особых режимных зонах и работы предпринимателей на патентной основе.

Согласно постановлению, установлен размер налоговых ставок для деятельности на рынках и малых базарах и утвержден их официальный реестр. В документ внесены поправки, уточняющие порядок применения патентов в сфере торговли и курьерских услуг.

Изменены нормы по расчету налогов для объектов площадью до 500 квадратных метров.

Корректировки затронули правила оформления электронных счетов-фактур: теперь предприниматели на патенте обязаны вносить данные о товарах в систему учета, за исключением некоторых случаев.

Перенесены и сроки введения контрольных марок для товаров: их использование начнется с 1 января 2026 года вместо 15 июля 2025-го.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования, кроме переноса сроков по маркировке товаров, которые начали действовать с 15 июля 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/343254/
просмотров: 418
Версия для печати
Материалы по теме
Налоговые сюрпризы: кабмин меняет правила для бизнеса и госслужащих
Предпринимателей КР лишат соблазна дробить бизнес, чтобы меньше платить налоги
Стоимость патента для трудовых мигрантов в Санкт-Петербурге повысят с 1 сентября
Вернуть патент за аренду недвижимости предлагают в Жогорку Кенеше
Создана рабочая группа по изменению Налогового кодекса Кыргызстана
Алмамбет Шыкмаматов рассказал о возвращении на патентную систему
Садыр Жапаров отменил всеобщую налоговую декларацию для физических лиц
Дастан Бекешев назвал «пряником» новую редакцию Налогового кодекса
Из стратосферы на землю. Какими экономическими событиями запомнился 2024 год
Юрист рассказала, как изменился Налоговый кодекс и как он усложнил жизнь бизнесу
Популярные новости
Рубль продолжает дешеветь, евро и&nbsp;тенге подорожали. Курс валют на&nbsp;8&nbsp;сентября Рубль продолжает дешеветь, евро и тенге подорожали. Курс валют на 8 сентября
В&nbsp;Токтогулке воды меньше, чем в&nbsp;прошлом году, к&nbsp;зиме нужного объема не&nbsp;будет В Токтогулке воды меньше, чем в прошлом году, к зиме нужного объема не будет
В&nbsp;Бишкеке строят первый мусороперерабатывающий завод. Как он&nbsp;выглядит сейчас В Бишкеке строят первый мусороперерабатывающий завод. Как он выглядит сейчас
Цены на&nbsp;такси растут медленнее инфляции Цены на такси растут медленнее инфляции
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; стал главным проводником лизинга в&nbsp;Кыргызстане «Айыл Банк» стал главным проводником лизинга в Кыргызстане
Bushido трейдер-симулятор: отзывы и&nbsp;разбор мнений в&nbsp;Telegram-каналах о&nbsp;&laquo;Бушидо&raquo; Bushido трейдер-симулятор: отзывы и разбор мнений в Telegram-каналах о «Бушидо»
Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию &laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo; Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию «Ноль на миллион»
Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек
12 сентября, пятница
13:49
«Кыргыз Агрохолдинг» будет поставлять индивидуальные рационы для Минобороны «Кыргыз Агрохолдинг» будет поставлять индивидуальные ра...
13:43
Совет безопасности ООН осудил ракетный удар Израиля по Дохе (Катар)
13:42
В Бишкеке начался суд над экс-депутатом Султанбаем Айжигитовым
13:25
Объем денежных переводов мигрантов КР вырос до $3 миллиардов — Сергей Вакунов
13:09
В Бишкеке в школе № 56 уроки идут по расписанию, заверяет мэрия