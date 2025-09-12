Правила для рынков, курьеров и работающих по патентам изменили в Кыргызстане

Кабинет министров Кыргызстана утвердил новые меры по реализации статей Налогового кодекса. Решение касается налогообложения торговли в особых режимных зонах и работы предпринимателей на патентной основе.

Согласно постановлению, установлен размер налоговых ставок для деятельности на рынках и малых базарах и утвержден их официальный реестр. В документ внесены поправки, уточняющие порядок применения патентов в сфере торговли и курьерских услуг.

Изменены нормы по расчету налогов для объектов площадью до 500 квадратных метров.

Корректировки затронули правила оформления электронных счетов-фактур: теперь предприниматели на патенте обязаны вносить данные о товарах в систему учета, за исключением некоторых случаев.

Перенесены и сроки введения контрольных марок для товаров: их использование начнется с 1 января 2026 года вместо 15 июля 2025-го.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования, кроме переноса сроков по маркировке товаров, которые начали действовать с 15 июля 2025 года.