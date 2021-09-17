Прибыль предприятий Кыргызстана в 2020 году снизилась в 2,3 раза

Прибыль предприятий экономики республики в 2020 году снизилась в 2,3 раза. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Отмечается, что деятельность предприятий в прошлом году характеризовалась ростом числа действующих компаний, сохранением положительных темпов роста валового дохода, получением по итогам года положительного сальдированного финансового результата (прибыли), укреплением материальной базы. Но при этом отмечалось снижение числа рентабельных предприятий, получен наименьший за последние пять лет объем сальдированной прибыли и наибольшие убытки от неоперационной деятельности.

Сохранялась тенденция роста взаимных неплатежей, увеличение задолженности предприятий по кредитам банков и займам.

«Во многом на формирование негативных тенденций повлияло введение карантинных и ограничительных мер в республике в связи с пандемией COVID-19. Наиболее пострадавшими оказались предприятия торговли, гостиничного и ресторанного бизнеса, транспорта, туризма, искусства, отдыха и развлечений, а также сферы предоставления прочих услуг, что обусловлено полной или частичной приостановкой их деятельности на период действия карантина, а в дальнейшем необходимостью выполнения ограничительных мер социального дистанцирования», — рассказали в Нацстаткоме.

Негативное влияние на результаты деятельности предприятий горнодобывающей промышленности и геологоразведки оказали последствия напряженной внутриполитической ситуации во втором полугодии 2020 года. В связи со снижением стоимости национальной валюты, ухудшение финансового положения наблюдалось на предприятиях с высокой долговой нагрузкой, выраженной в иностранной валюте.

В экономике республики в 2020 году финансово-хозяйственную деятельность осуществляли более 22 тысяч предприятий и организаций. Их объем выручки от реализации продукции (товаров, работ и услуг) составил около 548 миллиардов сомов. Основная ее доля (90 процентов общего объема) сформирована предприятиями реального сектора экономики, а около 10 процентов — организациями финансового сектора.

«Сальдированный финансовый результат предприятий экономики по итогам 2020-го составил около 25 миллиардов сомов прибыли, что в 2,3 раза меньше объема прибыли 2019 года. Наибольший объем прибыли получен организациями финансового сектора — 14 миллиардов сомов, или 57 процентов общей суммы. На долю предприятий нефинансового (реального) сектора экономики пришлось 43 процента общего объема прибыли, или около 11 миллиардов сомов. Удельный вес рентабельных предприятий определился на уровне 31 процента, а доля убыточных составила 21,5 процента общего числа действующих компаний», — говорится в сообщении.