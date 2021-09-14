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Экономика

За полгода Турция вложила в Кыргызстан $62 миллиона

За последние полгода объем инвестиций из Турции составил $62 миллиона. Об этом сегодня сообщил журналистам замминистра инвестиций Нурадил Баясов.

По его словам, Турция заняла второе место по объемам вложений. Первое место на сегодня у Китая. При этом чиновник отметил, что в этом году отмечен рост притока инвестиций в два раза.

«В 2020 году у нас было резкое падение инвестиций. Сейчас восстанавливаемся. Рост притока инвестиций показывает уже положительную динамику. Эти цифры показывают, что у инвесторов есть положительный взгляд на инвестирование в Кыргызстан, а проводимые реформы уже начали давать положительный эффект», — прокомментировал Нурадил Баясов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/207055/
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