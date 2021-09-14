В Кыргызстане изъяли контрафактный алкоголь и сигареты на 263,9 тысячи сомов

По итогам рейда изъяты контрафактные табачные и ликеро-водочные изделия стоимостью 263 тысячи 959 сомов. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Отмечается, что фискалы провели рейды в Кемине, торгово-рыночном комплексе «Берекет» (Ошский рынок) и в ряде магазинов Бишкека. В итоге изъяты 1 тысяча 339 пачек табачных изделий на сумму 122 тысячи 425 сомов (из них 151 электронную сигарету на 68 тысяч 965) и 676 бутылок ликеро-водочных изделий стоимостью 141 тысяча 534 сома.

В том числе 1 тысяча 188 табачных изделий были без акцизных марок, 151 электронная сигарета — без уплаты акцизного налога, 363 бутылки алкоголя — с поддельными акцизными марками, 40 бутылок ликеро-водочных изделий — без лицензии.

«Все материалы рейдового налогового контроля и временно изъятые табачные и ликеро-водочные изделия переданы в соответствующие территориальные налоговые органы для принятия мер согласно законодательству Кыргызстана», — говорится в сообщении.