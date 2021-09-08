Индекс Кыргызской фондовой биржи достиг исторический отметки в 1000.68 пункта

По данным на 8 сентября 2021 года, индекс Кыргызской фондовой биржи достиг рекордной отметки в 1000.68 пункта. Об этом сообщает пресс-служба КФБ.

Отмечается, что лидером среди роста ценных бумаг, входящих в расчет основных индексов, выступили акции международного аэропорта «Манас». Их стоимость за минувшую неделю выросла с 330 до 350 сомов. Эксперты биржи связывают это с успешным туристическим сезоном.

«В этом году для продления туристического сезона в Кыргызстане решено перенести начало учебного года на 15 сентября. Это позволило многим кыргызстанцам отдохнуть за рубежом, что, соответственно, увеличило количество воздушных сообщений. Этот фактор также эффективно повлиял на прибыльность аэропорта «Манас» и положительно сказался на стоимости ценных бумаг. В свою очередь рост стоимости акций компании позитивно отразился на настроении других участников торгов и в целом способствовал активизации торговой деятельности на фондовом рынке страны», — говорится в сообщении.