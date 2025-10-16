17:04
Экономика

Работу по формированию общего биржевого товарного рынка начали страны ЕАЭС

Евразийская экономическая комиссия начала работу по формированию к 2030 году общего биржевого товарного рынка в рамках ЕАЭС. Об этом сообщили в ЕЭК.

Отмечается, что в качестве первого шага в ближайшее время планируется создание биржевого комитета, куда войдут представители государств — членов союза. Планируется пригласить в качестве наблюдателей биржи из Узбекистана и Ирана.

Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович на международном форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве анонсировал начало работы по формированию к 2030-му общего биржевого товарного рынка в рамках Евразийского экономического союза.

Он сообщил, что целевой задачей определена необходимость выработки общих принципов и подходов в ЕАЭС по формированию ценовых индикаторов на биржевые товары по широкому перечню.

«Дискуссия о включении всех видов товаров ТЭК в общий биржевой товарный рынок должна быть возобновлена», — отметил Максим Ермолович, подчеркнув, что установление ценовых индикаторов на товары топливно-энергетического комплекса положительно скажется на развитии национальных экономик всех стран-участниц.
