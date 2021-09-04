Безработица в ЕАЭС сократилась более чем на 60 процентов в июле 2021 года

Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения государств Евразийского экономического союза, по состоянию на конец июля 2021-го составила 1,45 миллиона человек. Это следует из экспресс-обзора департамента статистики Евразийской экономической комиссии.

Отмечается, что по сравнению с аналогичной датой прошлого года численность сократилась на 60,3 процента. На сегодня число безработных составляет 1,5 процента от общей численности рабочей силы. В 2020-м этот показатель составлял 3,9 процента.

При этом в Кыргызстане показатель немного вырос. В прошлом году по итогам июля безработными числились 79,3 тысячи человек, или 3,1 процента от рынка рабочей силы. В этом году показатель вырос до 80,5 тысячи человек, что составляет те же 3,1 процента рынка. Это самый высокий показатель среди стран ЕАЭС.