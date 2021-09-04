Таиланд хочет заключить соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС

Премьер-министр Таиланда Праюта Чан-Очи заявил, что его страна надеется заключить соглашение о зоне свободной торговли с другими ключевыми экономиками в различных регионах, включая Евразийский экономический союз, передает ТАСС.

«У ЕАЭС очень большой потенциал как у рынка в Евразийском регионе. Таиланд намерен продолжать конструктивный диалог со странами — участницами ЕАЭС, включая Россию и Казахстан, чтобы мы вместе могли двигаться по столь важной и актуальной повестке», — сказал он во время выступления по видеосвязи на Восточном экономическом форуме.

Праюта Чан-Очи также отметил, что Таиланд активно развивает Восточный экономический коридор, который расположен вдоль восточного побережья королевства и является популярным туристическим направлением.