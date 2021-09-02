Нацбанк Кыргызстана сохранил размер учетной ставки на уровне 7,5 процента

Правление Национального банка Кыргызстана 1 сентября 2021 года решило сохранить учетную ставку (ключевую ставку) на уровне 7,5 процента. Об этом сообщил сайт НБ КР.

Восстановление экономической активности в большинстве стран — основных торговых партнерах Кыргызстана продолжает поддерживаться стимулирующими мерами. Вместе с тем наблюдается усиление инфляционных процессов в условиях быстрого восстановления спроса и ограниченного предложения отдельных товаров на мировых рынках. Сохраняется высокая неопределенность в отношении развития мировой и региональных экономик на фоне рисков появления более опасных штаммов COVID-19 и, как следствие, введения новых ограничительных мер, а также темпов вакцинации населения в мире.

Восстановление экономики Кыргызстана во втором квартале 2021 года замедлилось — по итогам января-июля 2021 года объем ВВП снизился на 1,6 процента по сравнению с показателем 2020-го.

Основными сдерживающими факторами восстановления экономической активности в стране являются сокращение объемов промышленного производства и сельского хозяйства. Динамика внутреннего спроса постепенно восстанавливается, но еще не достигла допандемийного уровня. Приток денежных переводов в страну растет — за январь-июль 2021 года чистый приток денежных переводов физических лиц повысился на 31,1 процента, достигнув около $1,1 миллиарда.

В условиях сохранения инфляционного давления Национальный банк продолжил курс на ужесточение денежно-кредитных условий.

В целом, краткосрочные ставки денежного рынка имели общее направление с ключевой ставкой и демонстрировали тенденцию к росту. При этом ставки денежного рынка оставались в пределах процентного коридора Национального банка. На денежном рынке участники сохраняют активность, в основном в коротком сегменте. Банковская система обладает достаточным объемом ликвидности. Продолжился рост кредитования экономики и наращивание депозитной базы.

Риски появления новых опасных штаммов COVID-19, медленный и неравномерный процесс вакцинации населения все еще определяют траектории развития экономик как стран — торговых партнеров, так и Кыргызстана. Нацбанк Кыргызстана

«Принимая во внимание предпосылки развития внешней среды и внутренние экономические условия, Национальный банк принял решение сохранить размер учетной ставки на уровне 7,5 процента. В случае возникновения рисков Национальный банк не исключает возможности внесения дополнительных корректировок в проводимую денежно-кредитную политику», — говорится в сообщении.

Следующее заседание правления Национального банка по размеру учетной ставки состоится 25 октября 2021 года.