Кыргызстанские производители назвали контрабанду главной проблемой для бизнеса

Контрабанда продукции в Кыргызстане стала главной проблемой для отечественных ассоциаций и производителей. Об этом на пресс-конференции сообщил президент Ассоциации потребителей сахара Эрлан Джузупов.

По его словам, готовая продукция не может конкурировать с контрабандой на рынке.

«Нужны действенные меры и вмешательство со стороны государства, чтобы была добросовестная конкуренция. Что касается внесения изменений в ряд законов, в частности введения чрезвычайной ситуации в экономике, — у кабинета министров появятся реальные рычаги для борьбы с недобросовестной конкуренцией. Бизнес хочет, чтобы экономика развивалась. Мы не должны бояться регулятивной части, но государство должно прислушиваться к голосу предпринимателей», — рассказал он.

Законопроект о режиме ЧС в экономике принят парламентом в трех чтениях. Но и после его изменяют. Так, после критики экспертов, бизнеса и депутатов Министерство экономики и финансов убрало самые скандальные нормы. Но у бизнеса все равно есть вопросы к документу и необходимости его принятия.