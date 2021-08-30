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Экономика
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

На рудник «Кумтор» доставили новую буровую установку

На руднике «Кумтор» осваивают новую буровую установку. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По ее данным, руководством «Кумтор Голд Компани» (КГК) принято решение приобрести новую буровую установку Sandvik DR410i. Это современное мощное оборудование, которое обеспечит бесперебойную работу рудника, модернизацию производства и снижение затрат на проведение горных работ.

«Новая буровая установка позволит достичь целевых показателей производительности и выполнить план по добыче золота. Задачи на последующие годы основаны и составлены с учетом дополнительно приобретенной буровой установки. Техника соответствует всем современным требованиям безопасности. Она упрощает выполнение буровых работ благодаря автоматическим функциям. Комплексная интеллектуальная система управления Sandvik SICA обеспечивает оператора информацией о производительности и техническом состоянии установки в режиме реального времени, а также предлагает инструменты для составления паспортов бурения, отчетов и анализа данных, что обеспечивает качество и стабильность характеристик от скважины к скважине», — говорится в сообщении.

Специалисты компании обеспечили перевозку крупногабаритного груза на рудник «Кумтор». Окончательная сборка буровой установки будет произведена в сентябре с участием представителей фирмы-производителя.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/205551/
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