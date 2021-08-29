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Экономика

Фермеры просят власти отменить нулевую ставку НДС на импорт и реализацию сахара

Фермеры считают, что продление нулевой ставки НДС на импорт и реализацию сахара в период уборки урожая сахарной свеклы будет иметь негативный характер по причине снижения стоимости сахара на 12 процентов за счет импорта. Об этом сообщает Ассоциация развития агропромышленного комплекса.

По ее данным, Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов совместно с Министерством экономики и финансов и Государственным агентством антимонопольного регулирования провело рабочую встречу с фермерами, выращивающими сахарную свеклу, исполнительной дирекцией ассоциации, представителями сахарных заводов и импортерами по вопросу целесообразности продления нулевой ставки НДС на импорт и реализацию сахара в период с 1 сентября 2021 года.

Отмечается, что вместе с тем основной доход свекловодов напрямую зависит от стоимости сахара в осенне-зимний период, при этом фермеры КР не являются плательщиками НДС. Снижение цены приведет к тому, что фермеры недополучат доход в условиях малоурожайного года. Как следствие, в 2022-м может произойти сокращение посевных площадей сахарной свеклы в Кыргызстане и снизиться производство отечественного сахара.

Профильная ассоциация поддерживает обращение фермеров и рекомендует чиновникам воздержаться от дальнейшего продления нулевой ставки НДС на импорт и реализацию сахара в связи с предстоящим сезоном уборки урожая сахарной свеклы и производства отечественного сахара, а также в целях увеличения поступлений в бюджет КР.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/205517/
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