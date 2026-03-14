Экономика

Кабмин изменил порядок освобождения товаров из СЭЗ от НДС

Кабинет министров внес изменения в постановление от 17 января 2025 года № 23, регулирующее меры по реализации статьи 430 Налогового кодекса. Соответствующий документ подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Изменения касаются порядка включения товаров в перечень продукции, освобождаемой от налога на добавленную стоимость (НДС) при вывозе из свободных экономических зон (СЭЗ) на остальную территорию Кыргызстана.

Согласно новой редакции документа, товары, включенные в данный список, будут освобождаться от уплаты НДС на один год со дня принятия решения кабинетом министров о включении их в перечень.

Кроме того, постановлением изменены критерии включения товаров в список. В частности, порог доли импорта, подтверждающий импортозамещающий характер продукции, снижен с 80 до 50 процентов.

Также уточнен порядок рассмотрения заявок на включение товаров в перечень. Документы будут принимать генеральные дирекции СЭЗ, которые проводят экономические расчеты и обоснование соответствия продукции установленным критериям.

После этого предложения направляются в Национальное агентство по инвестициям, где создается межведомственная рабочая группа с участием представителей государственных органов, включая Налоговую и Таможенную службы, а также Национальный статистический комитет.

По итогам рассмотрения агентство может подготовить проект решения кабмина о внесении изменений в перечень товаров.

Постановление вступит в силу через 15 дней.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/365778/
