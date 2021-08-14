За год цемент в Кыргызстане подорожал на четверть

Результаты ежемесячного мониторинга средних потребительских цен показали, что розничные цены на цемент в июле 2021 года в среднем по республике составили 357,6 сома за 50 килограммов. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

По сравнению с июлем предыдущего года они выросли на 26,3 процента. А цены на кирпич, соответственно, составили 7 тысяч 872 сома за 1 тысячу штук и выросли на 21,3 процента.

При этом максимальные розничные цены на цемент сложились в Кара-Балте (409,9 сома), Нарыне (400 сомов) и в селе Чаек (399,9 сома), а минимальные цены на него зафиксированы в Джалал-Абаде и Узгене (300 сомов), Ноокате (320 сомов).

Розничные цены на кирпич превысили среднереспубликанский показатель в Токмаке (13 тысяч 228,8 сома), Таласе (12 тысяч сомов) и Исфане (11 тысяч сомов), а минимальные цены на него наблюдались в Кара-Суу (2 тысячи 978,1 сома), Кербене (3 тысячи 898,7 сома) и Узгене (5 тысяч 899,2 сома).

Наибольший рост цен на цемент по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирован в селе Покровка — на 43,5 процента, в Кара-Балте — на 41,3 процента и Оше — на 38,7 процента, а на кирпич в Исфане — в 1,6 раза, Кербене — на 44,5 процента и Кара-Балте — на 36,4 процента.