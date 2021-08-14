15:35
USD 84.79
EUR 99.57
RUB 1.15
Экономика

За год цемент в Кыргызстане подорожал на четверть

Результаты ежемесячного мониторинга средних потребительских цен показали, что розничные цены на цемент в июле 2021 года в среднем по республике составили 357,6 сома за 50 килограммов. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

По сравнению с июлем предыдущего года они выросли на 26,3 процента. А цены на кирпич, соответственно, составили 7 тысяч 872 сома за 1 тысячу штук и выросли на 21,3 процента.

При этом максимальные розничные цены на цемент сложились в Кара-Балте (409,9 сома), Нарыне (400 сомов) и в селе Чаек (399,9 сома), а минимальные цены на него зафиксированы в Джалал-Абаде и Узгене (300 сомов), Ноокате (320 сомов).

Розничные цены на кирпич превысили среднереспубликанский показатель в Токмаке (13 тысяч 228,8 сома), Таласе (12 тысяч сомов) и Исфане (11 тысяч сомов), а минимальные цены на него наблюдались в Кара-Суу (2 тысячи 978,1 сома), Кербене (3 тысячи 898,7 сома) и Узгене (5 тысяч 899,2 сома).

Наибольший рост цен на цемент по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирован в селе Покровка — на 43,5 процента, в Кара-Балте — на 41,3 процента и Оше — на 38,7 процента, а на кирпич в Исфане — в 1,6 раза, Кербене — на 44,5 процента и Кара-Балте — на 36,4 процента.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/203974/
просмотров: 248
Версия для печати
Материалы по теме
Чем кормить скот? Цены на сено выросли до 321 сома за тюк
За месяц цемент в Кыргызстане подорожал на 13 процентов
Рост цен на продукты. Как сходить на рынок и не разориться
Мировой рост цен на газ. Что ждать Кыргызстану
За год цены на материалы для ремонта жилья выросли на 10,5 процента
Цены на овощи скоро стабилизируются. Но когда, чиновники не уточнили
Названа причина роста цен на морковь
За три года производство бетона в Кыргызстане упало более чем на четверть
В мае 2021 года показатель годовой инфляции составил 10,7 процента
ГРС начала выпускать срочные загранпаспорта. Расценки
Популярные новости
Акылбек Жапаров: Мое предложение по&nbsp;участковым было неправильно истолковано Акылбек Жапаров: Мое предложение по участковым было неправильно истолковано
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Вывод авторитетного The Wall Street Journal&nbsp;&mdash; рудник захвачен Дело «Кумтора». Вывод авторитетного The Wall Street Journal — рудник захвачен
Режим ЧС&nbsp;в&nbsp;экономике. Печальный мировой опыт Режим ЧС в экономике. Печальный мировой опыт
Сын Наримана Тюлеева купил 14,22 процента акций &laquo;Дос-Кредобанка&raquo; Сын Наримана Тюлеева купил 14,22 процента акций «Дос-Кредобанка»
Бизнес
Получи сертификат о&nbsp;вакцинации от&nbsp;COVID, и&nbsp;Beeline подарит гигабайты интернета Получи сертификат о вакцинации от COVID, и Beeline подарит гигабайты интернета
Oi-qaragai: новая достопримечательность Казахстана Oi-qaragai: новая достопримечательность Казахстана
Что делать, чтобы не&nbsp;остаться без газа? В&nbsp;августе должников начнут отключать Что делать, чтобы не остаться без газа? В августе должников начнут отключать
Основные причины, почему стоит продолжать обучение в&nbsp;магистратуре КГИПИ Основные причины, почему стоит продолжать обучение в магистратуре КГИПИ
14 августа, суббота
15:04
За год цемент в Кыргызстане подорожал на четверть За год цемент в Кыргызстане подорожал на четверть
14:25
ВОЗ: Эффективность вакцин от COVID-19 составляет от 80 до 90 процентов
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 14 августа. Сколько денег семья тратит на еду
13:02
Во Владивостоке на стройке погиб кыргызстанец
13:01
В городе Ош завершается первый этап строительства швейной фабрики